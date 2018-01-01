Зеленскому не дали слова на Мировом форуме Холокоста

Президент Украины посетовал на то, что его страну выступать на мероприятии, отметив, что это было бы справедливо.

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика".В интервью The Times of Israel президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему отказали в праве выступить на Мировом форуме Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц."Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - посетовал украинский президент, добавив, что уроженцем его страны был каждый четвертый погибший в результате Холокоста еврей и дать ему слово было бы справедливо.Ранее МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине. Ведомство подчеркнуло, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.В свою очередь украинский МИД заявил, что официальный Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. В министерстве отметили, что сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста будет оставаться важным направлением государственной политики страны.