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      Зеленскому не дали слова на Мировом форуме Холокоста

      11:54Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Президент Украины посетовал на то, что его страну выступать на мероприятии, отметив, что это было бы справедливо.

      Фото: SERGEY DOLZHENKO/ EPA-EFE

      В интервью The Times of Israel президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему отказали в праве выступить на Мировом форуме Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

      "Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - посетовал украинский президент, добавив, что уроженцем его страны был каждый четвертый погибший в результате Холокоста еврей и дать ему слово было бы справедливо.

      Ранее МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине. Ведомство подчеркнуло, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.

      В свою очередь украинский МИД заявил, что официальный Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. В министерстве отметили, что сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста будет оставаться важным направлением государственной политики страны.

      Рубрики: Европа

      Метки: Украина, Израиль, годовщина, Холокост, Владимир Зеленский, Мировой форум холокоста

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