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      Ирак направит делегации в Россию, Китай и на Украину для обсуждения вопроса о закупке систем ПВО

      11:54Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Ирак намерен направить делегации в Россию, Китай и на Украину для обсуждения вопроса о закупке систем для защиты воздушного пространства страны, сообщает иракская газета As Sabah.

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      "Делегации намерены посетить такие страны, как Россия, Китай и Украина, чтобы договориться с ними о поставках современных систем для защиты воздушного пространства Ирака.

      Парламент Ирака создает совместную делегацию законодательной и исполнительной власти для визитов в развитые государства с целью заключения контракта на закупку усовершенствованного оружия", - заявил член парламентского комитета по безопасности и обороне Ирака Бадр аз-Зияди, отмечает ТАСС.

      Парламентарии рассматривают возможность приобретения оружия за счет поставок иракских нефтепродуктов по примеру заключенного недавно с Китаем соглашения "нефть в обмен на реконструкцию". "Многие страны заявили о своей готовности оснастить Ирак современным оружием в обмен на нефть. Это лучший способ обеспечить поставку хорошего оружия в Ирак без коррупции или взяточничества", - подчеркнул аз-Зияди.

      Делегации намерены обсудить вопрос о содействии в завершении установки современных тепловизоров на иракской границе с целью обнаружения и пресечения проникновения террористов.

      "Недостаточное вооружение пограничных сил современным оружием стало следствием ошибки, когда мы полагались на соглашение с США, на которое потрачены огромные деньги и которое не до конца выполнено. Поэтому иракцы должны рассчитывать на себя и идти в восточный лагерь для вооружения своей армии", - заключил аз-Зияди.

      Рубрики: ВПК, Ближний Восток

      Метки: США, Китай, Украина, Ирак, ПВО

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