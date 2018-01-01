Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"

В прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1". Началась его реализация, которая завершится в 2020 г.

ТАСС

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1". В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях "Славянский щит" уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе, сообщило РИА "Новости".Вучич подчеркнул, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 "Триумф".Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.