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      Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"

      12:56Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". В прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1". Началась его реализация, которая завершится в 2020 г.

      ТАСС

      В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1". В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях "Славянский щит" уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе, сообщило РИА "Новости".

      Вучич подчеркнул, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 "Триумф".

      Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.

      Рубрики: ВПК

      Метки: Словения, ОПК, ПВО, поставки оружия

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