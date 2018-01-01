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      "Газпром" начнет предоставлять властям отчеты о долгах компании

      12:30Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Совет директоров "Газпрома" принял решение, согласно которому компания начнет ежеквартально предоставлять в Минэкономразвития, Банк России, Минфин и Росимущество отчет о показателях долговой нагрузки.

      В частности, "Газпром" намерен отчитываться об отношении размера долга к размеру прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации, отмечает РИА "Новости".

      Кроме того, в отчете укажут соотношение размера валютного долга "Газпрома" к размеру валютной выручки, а также показатель достаточности валютной ликвидности компании.

      По словам зампреда правления "Газпрома" Фамила Садыгова, общий уровень долга, профиль погашения, средняя стоимость долга и долговые коэффициенты находятся на удобных для "Газпрома" уровнях, несмотря на привлечение дополнительного заемного финансирования для выполнения значимых проектов - "Северный поток-2" и Амурский ГПЗ.

      В частности, из отчетности "Газпрома" по МСФО за январь-сентябрь 2019 г. следует, что "наиболее часто применяемый показатель долговой нагрузки - чистый долг к EBITDA - составил 1,1, что является комфортным уровнем, в том числе и по международным меркам", пояснил Садыгов.

      "Отмечу, что для наиболее корректного анализа нашего финансового положения мы рекомендуем аналитикам и инвесторам при расчете величины чистого долга учитывать банковские депозиты, которые не отражены в статье "Денежные средства и эквиваленты в отчетности по МСФО".

      По состоянию на конец III квартала 2019 г. объем таких депозитов составил 391 млрд руб. Таким образом, с точки зрения ликвидности и кредитоспособности "Газпром" обладает солидным запасом прочности, поскольку текущая долговая нагрузка находится значительно ниже верхнего предела комфортных значений коэффициента чистый долг/EBITDA, который мы для себя определяем до уровня 2,0", - подчеркнул Садыгов.

      "Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 156,648 млрд руб., или на 5%, с 3 трлн 14 млрд 403 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2018 г. до 2 трлн 857 млрд 755 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2019 г.", - отчитался "Газпром".

      Рубрики: Энергетика

      Метки: МЭР, долг, Минфин, Банк России, "Газпром"

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