10 самых опасных вулканов современности

Ученые давно ищут разгадку тайны вулканов, чтобы понимать и уметь прогнозировать извержения вулканов. Такие прогнозы помогли бы избежать серьезных экономических и человеческих потерь, к которым обычно приводит извержение вулкана.

Мерапи, Индонезия



Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день.



В 2010 г. при извержении Мерапи было эвакуировано 350 тыс. человек, однако некоторые вернулись: в результате погибли 353 человека, попавшие в пирокластический поток. Мерапи — самый активный в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалеку от города Джокьякарта. Высота 2914 м.Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день.В 2010 г. при извержении Мерапи было эвакуировано 350 тыс. человек, однако некоторые вернулись: в результате погибли 353 человека, попавшие в пирокластический поток.

Ньирагонго, Демократическая Республика Конго



Главный кратер вулкана имеет 250 м в глубину и 2 км в ширину; в нем располагается озеро бурлящей лавы, которое в последние годы постоянно активно и не затухает.



Лава Ньирагонго необычайно жидкая и текучая. Подобные особенности вызваны особым химическим составом — она содержит очень мало силикатов. Таким образом, во время извержения потоки лавы, текущие по склону вулкана, могут достигать скорости 100 км/ч. Ньирагонго — вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории ДР Конго. С 1882 г. было зарегистрировано 34 извержения, при этом бывало и так, что вулканическая активность непрерывно продолжалась в течение многих лет.Главный кратер вулкана имеет 250 м в глубину и 2 км в ширину; в нем располагается озеро бурлящей лавы, которое в последние годы постоянно активно и не затухает.Лава Ньирагонго необычайно жидкая и текучая. Подобные особенности вызваны особым химическим составом — она содержит очень мало силикатов. Таким образом, во время извержения потоки лавы, текущие по склону вулкана, могут достигать скорости 100 км/ч.

Рейнир, США



Сегодня по данным USGS в случае сильного извержения в опасности могут оказаться около 150 тыс. человек.



Вулкан и прилегающая территория охраняется, имеет статус национального парка Маунт-Рейнир (953,5 кв. км). Рейнир — стратовулкан в штате Вашингтон. Рейнир — спящий стратовулкан, небольшие извержения регистрировались в 1820-1854 гг., но имеются свидетельства о вулканической активности также в 1858, 1870, 1879, 1882 и 1894 гг.Сегодня по данным USGS в случае сильного извержения в опасности могут оказаться около 150 тыс. человек.Вулкан и прилегающая территория охраняется, имеет статус национального парка Маунт-Рейнир (953,5 кв. км).

Сакурадзима, Япония



В марте 2017 г. начался новый период активности вулкана: стал извергаться кратер на вершине пика Минамидакэ. В 2010-х гг. вулкан был весьма активен — к примеру, в одном только 2013 г. было зафиксировано 1097 небольших извержений, а в 2014 г. — 471 извержение.



Вулкан является туристической достопримечательностью, туда ходит паром из Кагосимы. Есть посвященный предыдущим извержениям центр для посетителей с выставкой. Сакурадзима — действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. До 1914 г. Сакурадзима была отдельным островом, но в результате извержения она была соединена потоками лавы с полуостровом Осуми. Высота вулкана — 1117 м, а площадь — около 77 кв. км.В марте 2017 г. начался новый период активности вулкана: стал извергаться кратер на вершине пика Минамидакэ. В 2010-х гг. вулкан был весьма активен — к примеру, в одном только 2013 г. было зафиксировано 1097 небольших извержений, а в 2014 г. — 471 извержение.Вулкан является туристической достопримечательностью, туда ходит паром из Кагосимы. Есть посвященный предыдущим извержениям центр для посетителей с выставкой.

Санта-Мария, Гватемала



Извержению вулкана Санта-Мария, одному из трех в XX веке (вместе с извержениями Пинатубо в 1991 г. и Катмай в 1912 г.), был присвоен коэффициент эксплозивности 6. Санта-Мария — большой действующий стратовулкан. Находится в западной Гватемале, недалеко от города Кесальтенанго. Высота над уровнем моря — 3772 м. Первые извержения начались приблизительно 30 тыс. лет назад.Извержению вулкана Санта-Мария, одному из трех в XX веке (вместе с извержениями Пинатубо в 1991 г. и Катмай в 1912 г.), был присвоен коэффициент эксплозивности 6.

Санторин, Греция



Последнее землетрясение произошло в 1950 г. Остров Тира находится на стыке двух плит — Африканской и Евразийской, что способствует возникновению в этих областях, в том числе и на острове Тира, вулканического рельефа и проявлений вулканической активности. Санторин — кальдера на действующем щитовом вулкане на острове Тира в Эгейском море, образовавшаяся в результате извержения, которое привело к гибели эгейских городов и поселений на островах Крит, Тира и побережье Средиземного моря.Последнее землетрясение произошло в 1950 г. Остров Тира находится на стыке двух плит — Африканской и Евразийской, что способствует возникновению в этих областях, в том числе и на острове Тира, вулканического рельефа и проявлений вулканической активности.

Тейде, Канарские острова



Тейде в настоящее время спит, последнее извержение произошло в 1909 г. в северо-западной части. Небольшие извержения происходили в 1704 и 1705 гг. на северо-восточном крыле вулкана.



Извержение 1706 г. уничтожило город и порт Гарачико и несколько небольших деревень. Последнее извержение в кальдере Лас-Каньядас произошло в 1798 г. в западной части Пико-Вьехо. Тейде — вулкан на острове Тенерифе, муниципалитет Ла-Оротава, самая высокая точка Испании, центр Национального парка Тейде.Тейде в настоящее время спит, последнее извержение произошло в 1909 г. в северо-западной части. Небольшие извержения происходили в 1704 и 1705 гг. на северо-восточном крыле вулкана.Извержение 1706 г. уничтожило город и порт Гарачико и несколько небольших деревень. Последнее извержение в кальдере Лас-Каньядас произошло в 1798 г. в западной части Пико-Вьехо.

Улавун, Папуа-Новая Гвинея



Улавун относится к одним из наиболее активных вулканов Папуа — Новой Гвинеи.



Всего с начала XVIII в. произошло 22 вулканических извержения, последнее из которых было в 2007 г. Улавун — действующий базальтовый и андезитовый стратовулкан, расположенный на острове Новая Британия (Папуа — Новая Гвинея), примерно в 130 км к юго-западу от города Рабаул.Улавун относится к одним из наиболее активных вулканов Папуа — Новой Гвинеи.Всего с начала XVIII в. произошло 22 вулканических извержения, последнее из которых было в 2007 г.

Ундзэн, Япония



Вулкан расположен на полуострове Симабара в юго-западной части острова. Высота — 1500 м. В настоящее время вулкан считается слабо активным. Вулканическая активность регистрируется с 1663 г. С тех пор вулкан неоднократно извергался.



Извержение вулкана Ундзэн в 1792 г. входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв.



Возникло вулканогенное цунами, высотой до 55 м, жертвами которого стали более 15 тыс человек. Во время извержения в 1991 г. 43 ученых и журналиста погибли в пирокластическом потоке вулкана. Ундзэн — вулканическая группа на японском острове Кюсю.Вулкан расположен на полуострове Симабара в юго-западной части острова. Высота — 1500 м. В настоящее время вулкан считается слабо активным. Вулканическая активность регистрируется с 1663 г. С тех пор вулкан неоднократно извергался.Извержение вулкана Ундзэн в 1792 г. входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв.Возникло вулканогенное цунами, высотой до 55 м, жертвами которого стали более 15 тыс человек. Во время извержения в 1991 г. 43 ученых и журналиста погибли в пирокластическом потоке вулкана.

Везувий, Италия



Последнее историческое извержение вулкана Везувий произошло в 1944 г. Один из лавовых потоков разрушил города Сан-Себастьяно и Масса. Во время извержения погибло 27 человек.



Высота фонтана лавы из центрального кратера достигала 800 м, а эруптивная колонна поднималась над вулканом на высоту до 9 тыс. м. После этого извержения на Везувии наблюдается слабая фумарольная активность. Везувий — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Везувий является одним из трех действующих вулканов Италии. Везувий — единственный действующий вулкан континентальной Европы, считается одним из наиболее опасных вулканов.Последнее историческое извержение вулкана Везувий произошло в 1944 г. Один из лавовых потоков разрушил города Сан-Себастьяно и Масса. Во время извержения погибло 27 человек.Высота фонтана лавы из центрального кратера достигала 800 м, а эруптивная колонна поднималась над вулканом на высоту до 9 тыс. м. После этого извержения на Везувии наблюдается слабая фумарольная активность.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Однако на сегодняшний день нет технологий, которые бы на 100% помогали узнать, когда начнется следующее извержение вулкана.Ниже мы расскажем о 10 самых опасных вулканах мира.