ЦБ Китая готовит банки к Новому году

Народный банк Китая продолжает снабжать свою финансовую систему свежими деньгами. Юань реагирует укреплением.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Сегодня регулятор влил в систему через операции двухнедельного РЕПО еще 250 млрд юаней, что эквивалентно $36,5 млрд. Произошло это в преддверии празднования Нового года по лунному календарю.Однако важно отметить, что Народный банк Китая уже не первый раз в этом году проводит смягчение политики. Так, с 1 января были снижены нормы обязательного резервирования для банков на 50 базисных пунктов, что позволило высвободить примерно 800 млрд юаней.Центробанк также пообещал, что монетарная политика будет оставаться умеренной, то есть не слишком мягкой и не слишком жесткой. Она будет направлена на поддержание экономического роста и обеспечение необходимого уровня ликвидности в системе.И хотя многие эксперты, включая банк Goldman Sachs, считают, что влияние кредитного импульса на экономику Поднебесной постепенно снижается, тем не менее регулятор продолжает смягчать политику - другого выхода не остается.Добавим, что тем временем на валютном рынке КНР наблюдается мощный тренд на укрепление юаня.Котировки пары USD/CNH в моменте опускались до минимума с июля прошлого года.Существенным фактором, конечно, выступает и подписание первой части торговой сделки с США, в рамках которой стороны обязуются отказаться от получения выгоды за счет изменения валютного курса.