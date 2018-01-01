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      "Ростех" создаст авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику

      13:27Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". "Ростех" намерен создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только российскую авиатехнику, сообщил индустриальный директор "Ростеха" Анатолий Сердюков.

      "Актуализируется программа развития ОАК и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику. Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции "Уральского завода гражданской авиации", - сказал Сердюков.

      По его словам, реализация этого проекта преследует две цели. "Во-первых, это развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан нашей страны, о чем сейчас много говорится. Во-вторых, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию", - уточнил РИА "Новости" индустриальный директор "Ростеха".

      Он добавил, что разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолетов в различных сегментах рынка. "Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно", - пояснил Сердюков.

      По его словам, в ближайшее время планируется обсуждение этого предложения со всеми заинтересованными сторонами, после чего можно будет говорить о параметрах проекта.

      Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Глава Росавиации Александр Нерадько на минувшей неделе говорил, что вопрос сейчас находится в проработке и что такая авиакомпания может быть создана на базе действующего перевозчика, но это может быть и новая компания.

      О том, что правительство РФ совместно со Сбербанком и ВТБ обсуждает возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке, говорилось в письме замглавы Минтранса Александра Юрчика на имя сенатора от Амурской области Ивана Абрамова.

      Ранее Абрамов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос о создании лоукостера для полетов на Дальний Восток, отметив, что билеты по плоским тарифам часто недоступны для жителей дальневосточных регионов из-за их ограниченного количества в продаже. Подобная авиакомпания могла бы связать также и ряд регионов Дальнего Востока, полагал сенатор.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: авиакомпания, Ростех

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