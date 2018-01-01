Рынки в ожидании решений центробанков

Воодушевленные подписанием первой части торговой сделки инвесторы теперь ждут решения крупнейших центробанков.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".В центре внимания трейдеров и инвесторов на этой неделе будут заседания Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Японский ЦБ, как ожидается, не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания 20-21 января, но может немного улучшить экономический прогноз на текущий финансовый год, с учетом объявленных в конце прошлого года стимулирующих мер.Экономисты также не ожидают изменения политики Европейским центробанком, однако будут ждать от него информации относительно "стратегического пересмотра" политики, о котором ранее говорила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, пишет The Wall Street Journal.Заседание ЕЦБ состоится 23 января.В минувшую пятницу сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг новой рекордной отметки и завершил торги ростом на 1%, что стало максимальным подъемом с середины декабря.Поддержку рынкам оказали воодушевляющие статданные из Китая и США, а также оптимизм инвесторов по поводу подписания двумя странами промежуточного торгового соглашения, пишет "Интерфакс".Напомним, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в минувшую среду подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет.По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.