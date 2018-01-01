Начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

В Госдуме надеются, что оформление материнского капитала на первого ребенка начнется в марте-апреле, заявила член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика"."Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - сообщила "Известиям" Бессараб.Председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что сейчас сенаторам нужно активно включиться в проработку документов, которые требуют изменений. По его словам, основная подготовительная работа уже сделана."Все вопросы должны быть решены нормативно-правовым путем — внесением изменений в законодательство или указом президента. Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент, - сказал Рязанский.По словам сенатора, будет меняться и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Участником этого процесса, скорее всего, станет комитет Совфеда по финансовым рынкам и налогам.В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 г. и предоставлять выплату уже на первого ребенка. Ее размер с учетом индексации вырастет до 466 тыс. руб. Для второго ребенка, если родители уже получили маткапитал за первенца, предусмотрена выплата 150 тыс., если нет, выплата составит 616 тыс. руб., сообщали "Вести. Экономика".