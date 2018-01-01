Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки

Президент Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки в связи с переходом Чайки на новую работу, сообщает Кремль.

Игорь Краснов. Фото: СКР

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Чайка занимал должность генерального прокурора с июня 2006 г.Генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов родился в 2075 г., расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 г., убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.Краснов занял пост замглавы СКР в 2016 г.