Минтруд насчитал 663 тысячи безработных россиян

Количество безработных россиян составило к 15 января 663,3 тыс. человек, что на 1,1% меньше показателя к 15 января 2019 г., сообщает Минтруд.

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика"."На 15 января 2020 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тыс. человек, что по сравнению с аналогичной датой 2019 г. меньше на 1,1%. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 670,6 тыс. человек", - отмечает Минтруд.Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил к 15 января 0,9% от численности рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет (без изменений к показателю на 15 января 2019 г.).Количество вакансий, которые работодатели заявили в органы службы занятости, составило к 15 января 1,4 млн.