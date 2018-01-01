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      Лукашенко назначил нового министра обороны и начальника Генштаба

      14:41Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром обороны республики Виктора Хренина, занимавшего должность командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии, сообщает "Sputnik Беларусь".

      Александр Лукашенко

      "Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых министра обороны и начальника Генерального штаба вооруженных сил. Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования", - отмечает "Sputnik Беларусь".

      Начальником Генерального штаба назначен генерал-майор Александр Вольфович, до этого служивший первым замначальника Генштаба.

      Лукашенко отметил, что кандидатов на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривали несколько месяцев, поскольку "очень важно сейчас поднять значимость войск".

      "И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких", - подчеркнул Лукашенко.

      Руководство страны изучало и отрицательные отзывы по кандидатам. Однако Лукашенко оценил кандидатов как людей, подготовленных и преданных Белоруссии, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - заключил Лукашенко.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Белоруссия, Минобороны, Александр Лукашенко, Минск, Генштаб

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