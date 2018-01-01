Лукашенко назначил нового министра обороны и начальника Генштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром обороны республики Виктора Хренина, занимавшего должность командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии, сообщает "Sputnik Беларусь".

Александр Лукашенко

Москва, 20 января - "Вести.Экономика"."Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых министра обороны и начальника Генерального штаба вооруженных сил. Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования", - отмечает "Sputnik Беларусь".Начальником Генерального штаба назначен генерал-майор Александр Вольфович, до этого служивший первым замначальника Генштаба.Лукашенко отметил, что кандидатов на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривали несколько месяцев, поскольку "очень важно сейчас поднять значимость войск"."И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких", - подчеркнул Лукашенко.Руководство страны изучало и отрицательные отзывы по кандидатам. Однако Лукашенко оценил кандидатов как людей, подготовленных и преданных Белоруссии, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - заключил Лукашенко.