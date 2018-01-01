К Новому году в России незаконно срубили 10 тысяч елок

Почти 10 тыс. хвойных деревьев незаконно срублены в предновогодние дни, сообщает Рослесхоз. Причиненный лесам ущерб превысил 18 млн руб.

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Лесные инспекторы провели более 42 тыс. проверок, в ходе которых выявлены 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород.Нарушителям выписаны 98 административных штрафов почти на 500 тыс. руб. Наибольшее количество нарушений отмечено в Амурской и Иркутской области. В органы внутренних дел направлены 129 материалов по случаям, имеющим признаки уголовного преступления.