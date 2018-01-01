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      В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

      15:33Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения, сообщила газета "Коммерсантъ".

      ТАСС.

      На этот проект предложено выделить 2,1 млрд руб. со ссылкой на последнюю версию федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ), разработанного Минэкономики и Сбербанком.

      Необходимость создания аналога GitHub объясняется риском отключения России от зарубежных хранилищ кода "из-за репутационных и санкционных рисков". В российский репозиторий предлагается копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Отечественный GitHub может появиться к 2021 г., а к 2024 г. таких репозиториев должно стать пять, предполагает проект.

      В Минэкономики изданию подтвердили информацию о проекте. По данным ведомства, платформу планируется использовать при создании открытых библиотек ИИ в рамках реализации национальной стратегии развития Искусственного интеллекта до 2030 г. Однако правительство этот проект еще не одобрило.

      GitHub — крупнейший сервис для хостинга и совместной разработки IT-проектов, объединяющий хранилище (репозиторий) более 100 млн проектов с открытым кодом и социальную сеть для разработчиков. Услугами платформы пользуются более 40 млн разработчиков по всему миру и более 1,5 млн компаний, включая Apple, Amazon и Google. Летом 2018 г. Microsoft приобрела GitHub за $7,5 млрд.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Минэкономики, ПО, Github

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