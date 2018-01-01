"Росатом" начнет строить блок № 7 Тяньваньской АЭС в Китае на пять месяцев раньше срока

Россия и Китай намерены начать строительство энергоблока № 7 Тяньваньской АЭС в декабре 2020 г., на пять месяцев раньше срока, сообщает компания "Русатом-Международная сеть" (входит в госкорпорацию "Росатом").

Тяньваньская АЭС

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Глава "Росатома" Алексей Лихачев 20 января совершил рабочую поездку на Тяньваньскую АЭС (провинция Цзянсу, Китай), где встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем.Российские и китайские представители осмотрели площадку, выделенную под строительство энергоблоков №7-8 Тяньваньской АЭС. На энергоблоках установят реакторы ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+"."На данный момент площадка принципиально готова. Стороны выразили надежду, что первый бетон энергоблока № 7 будет залит в декабре 2020 г. с опережением графика на пять месяцев", - заключает "Русатом-Международная сеть".