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      "Росатом" начнет строить блок № 7 Тяньваньской АЭС в Китае на пять месяцев раньше срока

      15:12Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Россия и Китай намерены начать строительство энергоблока № 7 Тяньваньской АЭС в декабре 2020 г., на пять месяцев раньше срока, сообщает компания "Русатом-Международная сеть" (входит в госкорпорацию "Росатом").

      Тяньваньская АЭС

      Глава "Росатома" Алексей Лихачев 20 января совершил рабочую поездку на Тяньваньскую АЭС (провинция Цзянсу, Китай), где встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем.

      Российские и китайские представители осмотрели площадку, выделенную под строительство энергоблоков №7-8 Тяньваньской АЭС. На энергоблоках установят реакторы ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+".

      "На данный момент площадка принципиально готова. Стороны выразили надежду, что первый бетон энергоблока № 7 будет залит в декабре 2020 г. с опережением графика на пять месяцев", - заключает "Русатом-Международная сеть".

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Китай, реактор, энергоблок, Тяньваньская АЭС, "Росатом"

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