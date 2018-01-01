Глава Snapchat считает, что китайская соцсеть TikTok станет крупнее Instagram

Основатель Snapchat Эван Шпигель считает, что китайская соцсеть TikTok, ориентированная на публикацию коротких видео, может стать гораздо более грозным конкурентом, чем Instagram.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика"Китайский гигант ByteDance Inc. стал самым ценным мировым стартапом на фоне взрывной популярности TikTok, где пользователи делятся короткими видео клипами. По оценкам аналитика Niko Partners, ежедневно на сервисе находятся около 400 миллионов активных пользователей. Исследовательская компания App Annie поставила TikTok на первое место по количеству активных месячных пользователей в 2019 году."Я люблю TikTok", - сказал Шпигель, выступая на ежегодной конференции Digital Life Design Conference в Мюнхене. "Я большой поклонник". Глава Snapchat считает, что TikTok может стать более крупной социальной платформой, нежели Instagram, который достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц в 2018-м году.По иронии судьбы, рост TikTok можно отчасти отнести на счет владельца Instagram - компании Facebook Inc. ByteDance давно тратит деньги на рекламу приложения на таких платформах, как Facebook и Instagram, по сути, выкупая пользователей у своих крупнейших конкурентов.Ранее некоторые американские политики заявили о потенциальной опасности этой социальной сети, информация из которой может передавать правительственным службам КНР. В связи с этим комиссия по национальной безопасности США начала проверку TikTok на соответствие требованиям о сборе и хранении личных данных граждан США.В октябре сенаторы США Чак Шумер и Том Коттон обратились к главе Национальной разведки США с просьбой проверить китайскую компанию ByteDance Technology, владеющую социальной сеть TikTok, на соблюдение американского законодательства.Сенаторы подчеркнули, что при пользовании приложением необходимо передавать персональные данные, включая IP-адрес пользователя, данные о его местонахождении и другие. Несмотря на то что китайская компания ByteDance заявила, что данные американцев хранятся и используются на территории США, ей все равно необходимо придерживаться законов КНР и передавать правительству информацию по запросу, считают сенаторы.Они отмечают, что у китайских компаний нет юридической возможности отказаться от выдачи данных, если они не согласны с требованием. Кроме того, вопросы вызывает отношение TikTok к определенному контенту. По информации сенаторов, оно может применять цензуру к сообщениям о китайских властях, в частности в том, что касается протестов в Гонконге.В сентябре расследование Washington Post показало, что гонконгские протесты в TikTok практически не отражались, а по хэштегу #HongKong в соцсети находится все что угодно кроме политических акций. Это породило в среде западных IT-экспертов предположения о возможной цензуре в приложении, однако сама компания поспешила парировать, что у нее довольно аполитичная аудитория в любой стране.TikTok опровергла обвинения в цензуре: "Правительство Китая никогда не просило нас удалить контент, и мы бы не сделали этого, если бы нас попросили". На территории КНР фирма использует локальную версию приложения, известную как Douyin.TikTok утверждает, что все пользовательские данные по США хранятся в Соединенных Штатах, а резервная копия этих данных находится в Сингапуре. В быстрорастущем приложении уже более полумиллиарда пользователей, хотя TikTok, как и другие социальные сети, не раскрывает свою базу пользователей. По различным оценкам, оно было загружено более миллиарда раз.В ноябре собственную проверку безопасности TikTok начало кадетское командование армии США, запретив на время расследования курсантам военных училищ использовать социальную сеть при исполнении официальных обязанностей.