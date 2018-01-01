Финляндия заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали "Москва - Хельсинки", "Российские железные дороги" (РЖД) договорились с финской стороной обмениваться сведениями о подобных проектах, сообщает РЖД.

Фото: vgudok.com

Москва, 20 января - "Вести.Экономика"."Подтверждаем, что финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ "Хельсинки - Москва". Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей", - отмечает РЖД.В Москве прошла встреча главы РЖД Олега Белозерова и министра международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.Между тем Минтранс пока не получал предложений по этому вопросу. "В Минтранс России предложений по продлению ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" до Хельсинки не поступало. Министерство готово рассмотреть данный вопрос при поступлении предложений", - пояснил Минтранс.И. о. вице-премьера Максим Акимов заявил в интервью ТАСС, что ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" могут продлить и до Хельсинки. В июне 2019 г. замглавы РЖД Олег Тони заявил, что компания готова рассмотреть открытие пересадочного маршрута ВСМ "Москва - Санкт-Петербург - Хельсинки".РЖД считают целесообразным начать в этом году строить ВСМ "Москва - Нижний Новгород", проектная документация уже готова. Строительство ВСМ "Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород" намерены завершить в 2026 г.Президент Владимир Путин в апреле 2019 г. поддержал предложение по проектированию ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Стоимость строительства предварительно оценивают в 1,5 трлн руб.