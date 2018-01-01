Переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть приостановлены

Россия и Белоруссия, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях прокачки российской нефти по территории республики, сообщил "Коммерсантъ".

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Позиции сторон существенно не сблизились, а с 1 февраля ставка транзита автоматически индексируется на 6,8%.В Минске готовы временно принять такой уровень, чтобы к лету начать новые переговоры по цене уже с учетом утвержденного экологического налога и готовых расчетов по компенсациям за поставки загрязненной хлоридами нефти.По мнению источников, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут "номинальными". Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением — на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%.Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко прошел 16 января. Информации о новых встречах по нефтяному вопросу с представителями республики пока нет. Возможно это связано с переменами в правительстве РФ.В "Транснефти" ситуацию не комментируют.Минск рассчитывает тариф исходя из объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 млн тонн, тогда как российская сторона исходит из договоренности о поставке 24 млн тонн. "Логично, что если Белоруссия ориентируется на объемы менее 18 млн тонн, то она хочет компенсировать недополученную выгоду более высоким тарифом, - говорит один из собеседников.В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 г., когда поставки были остановлены на несколько недель. Но, отмечают источники “Ъ”, пока белорусская сторона не представила конкретных расчетов по этому вопросу. При этом в ходе проверки расчетов Минска там согласились на более низкую индексацию ставки — около 14%, но такой уровень Москва посчитала все равно завышенным.