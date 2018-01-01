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      Отсутствие снега в России обеспокоило экспертов центра Агроаналитики

      16:22Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Отсутствие снега вызывает беспокойство, но посевы озимых культур в РФ в настоящее время находятся в неплохом состоянии, что позволяет рассчитывать на их рекордный сбор в 2020 г., заявили "Интерфаксу" в Центре агроаналитики при Минсельхозе.

      ТАСС

      "На сегодняшний день состояние озимых в целом неплохое, и при благоприятных агрометеорологических условиях зимой и весной урожай озимых зерновых в России станет рекордным и приведет к падению цен весной 2020 г.", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра Рудольф Булавин.

      Вместе с тем сохраняются и факторы риска, добавил он. "Беспокойство вызывает отсутствие снежного покрова на значительной территории сева озимых. Это может стать фактором риска в случае прихода сильных морозов. Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на размер урожая, является уровень вегетационных осадков. Пока он заметно отстает от нормы", - обратил внимание Булавин.

      В Центре напомнили, что по состоянию на 16 декабря 2019 г. озимые культуры в России были посеяны на рекордной площади - более 18,2 млн га, что на 3,3% больше, чем в 2018 г. По данным Гидрометцентра, на которые ссылается Центр, на середину декабря лишь 4% озимых находились в плохом состоянии, что является минимальным показателем за несколько последних лет.

      В первой декаде января в европейской части России агрометеорологические условия для зимовки растений были преимущественно удовлетворительными. Низких температур, опасных для зимующих культур, не наблюдалось. Лишь на юго-западе Северо-Западного, западе и юго-западе Центрального федеральных округов из-за аномально теплой погоды условия зимовки были не очень благоприятными.

      В азиатской части России условия для зимовки озимых культур были хорошими и удовлетворительными. Опасных для зимовки низких температур не было. Только в отдельных северо-восточных районах Алтайского края, западных районах Кемеровской и южных районах Томской областей из-за высокого снежного покрова при небольшой глубине промерзания почвы и близкой к 0 градусов минимальной температуре почвы на глубине 3 см озимым угрожало выпревание.

      Вместе с тем Булавин отметил, что окончательные выводы о размере урожая озимых в 2020 г. делать еще слишком рано. "Погода может еще несколько раз поменяться, а ее прогноз на период более двух недель на сегодняшний день с хорошей точностью сделать невозможно, - сказал он. - Каждый сезон погодные риски сохраняются на протяжении всего периода вегетации и уборки, и их реализация может привести к снижению размера и (или) качества урожая".

      Ранее в январе опрошенные "Интерфаксом" эксперты предупредили, что аграрии в ряде регионов России из-за малоснежной зимы могут столкнуться весной с низкими запасами влаги в почве. Специалисты также отмечали, что последствия нынешней "баварской" зимы для российского сельского хозяйства пока предсказать невозможно.

      Рубрики: АПК

      Метки: АПК, климат, озимые

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