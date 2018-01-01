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      Россия и Белоруссия договорились о компенсации издержек Белоруссии за загрязненную нефть

      16:32Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Россия и Белоруссия согласовали подходы и порядок возмещения издержек Белоруссии из-за поставок загрязненной хлоридами нефти из России в апреле 2019 г.

      Мозырский НПЗ

      "Состоялись (17 января - прим. ред.) переговоры вице-премьера Игоря Ляшенко. В результате переговоров сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть", - ответили в правительстве Белоруссии на запрос "Интерфакса".

      В конце апреля 2019 г. в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из России идет через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье, и прокачку нефти приостановили. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновили 1 июля 2019 г.

      По данным белорусского госконцерна "Белнефтехим", в Белоруссию попали 1,2 млн тонн грязной нефти, которая повредила оборудование на Мозырском НПЗ.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Белоруссия, Мозырский НПЗ, "Белнефтехим", нефтепровод "Дружба", загрязненная нефть

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