Россия и Белоруссия договорились о компенсации издержек Белоруссии за загрязненную нефть

Россия и Белоруссия согласовали подходы и порядок возмещения издержек Белоруссии из-за поставок загрязненной хлоридами нефти из России в апреле 2019 г.

Мозырский НПЗ

Москва, 20 января - "Вести.Экономика"."Состоялись (17 января - прим. ред.) переговоры вице-премьера Игоря Ляшенко. В результате переговоров сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть", - ответили в правительстве Белоруссии на запрос "Интерфакса".В конце апреля 2019 г. в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из России идет через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье, и прокачку нефти приостановили. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновили 1 июля 2019 г.По данным белорусского госконцерна "Белнефтехим", в Белоруссию попали 1,2 млн тонн грязной нефти, которая повредила оборудование на Мозырском НПЗ.