Профицит бюджета РФ в 2019 году составил 1,8% ВВП

Профицит бюджета РФ, по предварительной оценке, за 2019 г. составил 1,8% ВВП, или 1,968 трлн руб., следует из сообщения Минфина России.

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика".По предварительной оценке, исполнение основных показателей федерального бюджета за январь-декабрь 2019 г. составило:- объем поступивших доходов – 20 187 840,3 млн руб., или 101,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";- исполнение расходов – 18 220 234,8 млн руб., или 98,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений;- профицит – 1 967 605,5 млн руб.Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило (-) 2 256 940,1 млн руб. и 289 334,6 млн руб. соответственно.Доходы федерального бюджета за январь-декабрь 2019 г. в разрезе федеральных органов исполнительной власти - администраторов максимальных доходов федерального бюджета:Федеральной налоговой службой – в сумме 12 612 126,3 млн руб., или 100,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 г.;Федеральной таможенной службой – в сумме 5 729 050,2 млн руб., или 101,6% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 г.;другими федеральными органами – в сумме 1 846 663,8 млн руб., или 103,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 г.