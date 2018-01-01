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      Профицит бюджета РФ в 2019 году составил 1,8% ВВП

      17:35Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Профицит бюджета РФ, по предварительной оценке, за 2019 г. составил 1,8% ВВП, или 1,968 трлн руб., следует из сообщения Минфина России.

      Фото: ТАСС.

      По предварительной оценке, исполнение основных показателей федерального бюджета за январь-декабрь 2019 г. составило:

      - объем поступивших доходов – 20 187 840,3 млн руб., или 101,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

      - исполнение расходов – 18 220 234,8 млн руб., или 98,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений;

      - профицит – 1 967 605,5 млн руб.

      Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило (-) 2 256 940,1 млн руб. и 289 334,6 млн руб. соответственно.

      Доходы федерального бюджета за январь-декабрь 2019 г. в разрезе федеральных органов исполнительной власти - администраторов максимальных доходов федерального бюджета:

      Федеральной налоговой службой – в сумме 12 612 126,3 млн руб., или 100,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 г.;

      Федеральной таможенной службой – в сумме 5 729 050,2 млн руб., или 101,6% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 г.;

      другими федеральными органами – в сумме 1 846 663,8 млн руб., или 103,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 г.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минфин, экономика РФ, бюджет-2019

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