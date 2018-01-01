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      МИД: Россия сожалеет, что США не уходят из Сирии, и посылает американцам импульсы

      17:11Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Россия сожалеет о том, что США не меняют свою позицию по поводу противоправного американского военного присутствия в Сирии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

      Сергей Рябков. Фото: МИД

      "Законное правительство в Дамаске США на территорию Сирийской Арабской Республики не приглашало. Решения СБ ООН в качестве единственного органа, который мог бы это легитимизировать, как не было, так и нет. Поэтому все, что США осуществляют на территории Сирии с точки зрения военного присутствия, - это незаконно", - отметил Рябков, сообщает РИА "Новости".

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      "Мы это отмечаем в контактах с американцами, но, к сожалению, их линия остается прежней. Мы не видим, каким образом такого рода присутствие может помочь стабилизировать ситуацию.

      Хотели бы надеяться, что США в конечном итоге воспримут те импульсы, которые поступают от нас, которые поступают из Дамаска и реализуют ранее заявленное на высшем уровне США намерение свернуть военное присутствие на территории Сирийской Арабской Республики", - заключил Рябков.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: США, Сирия, МИД, Дамаск, Сергей Рябков

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