Евросоюз намерен ввести налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире France Inter.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".По словам Бретона, пока власти ЕС ожидают решения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по этому вопросу. Если соглашение в рамках этой организации не будет подписано, то европейские власти будут добиваться принятия соответствующего законопроекта на уровне ЕС.Многие страны жалуются на то, что американские технологические компании платят слишком мало подоходного налога на территориях, где у них есть пользователи, и до сих пор большинство из них воздерживалось от взимания собственных национальных налогов. Впрочем, некоторые европейские страны, такие как Великобритания или Канада, потенциально готовы к введению нового налогового режима для американских IT-компаний.Издание Wall Street Journal недавно опубликовало письмо, которое министр финансов США Стивен Мнучин направил в адрес Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно тексту документа у США есть серьезные опасения в отношении глобального изменения правил корпоративного налогообложения.Изменение обязательных правил, когда страны имеют право имеют право устанавливать налогообложение для отдельных компаний, может повлиять на установившиеся основы международной налоговой системы, на которую полагаются американские налогоплательщики, пишет Мнучин. Глава Минфина призвал страны-участники ОЭСР прекратить применение цифровых налогов.Минувшей осенью во Франции был принят законопроект о введении "налога GAFA" (аббревиатура GAFA расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon), который предусматривает введение дополнительного налога в размере 3% от выручки международных технологических компаний, получаемой ими во Франции. Под его действие попадают только те компании, чей годовой оборот составляет не менее €750 млн, при этом хотя бы €25 млн из них должны быть получены во Франции. Позднее аналогичный закон был принят и в Италии — только там он распространяется на компании, зарабатывающие в Италии не менее €5,5 млн.Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона, а президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения налога на французское вино. Позже президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что как только будет введен цифровой налог на международном уровне, свой налог Франция отменит. Офис торгового представителя США заявил, что французский налог нацелен именно на американские компании, поскольку он применяется к тем услугам, где доминируют IT-фирмы США.ЕС уже почти два года ведет обсуждения о введении единого цифрового налога, но пока безрезультатно. Поэтому отдельные страны решились на индивидуальные меры, настаивая, что технологические компании должны платить налоги там, где генерируют прибыль за счет цифровой рекламы, платных подписок, использования данных пользователей, облачных сервисов и т. п. Экономический блок планирует представить конечное решение по этому вопросу в 2020 г.Технологические компании и их лоббисты заявили, что они поддерживают международный процесс обновления налоговых правил, но решительно выступают против односторонних цифровых налогов, таких как итальянские или французские. Американские технологические компании говорят, что в соответствии с действующими правилами они платят основную часть своих налогов в США, потому что именно там в основном и разрабатываются их продукты.