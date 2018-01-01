ЕС проиграл больше всех от американо-китайского соглашения
22:58
Белоруссия договорилась о закупке партии норвежской нефти
22:54
Соперничество США и Китая - вторая холодная война
22:13
В администрации Зеленского допустили проведение военной операции против Донбасса "при поддержке НАТО"
21:31
Глава Google призывает урегулировать искусственный интеллект
20:34
Норвегия осталась без полноценного правительства из-за репатриации сторонницы ИГИЛ
19:24
Amazon создает систему оплаты по отпечатку ладони
19:12
Путин внес на рассмотрение Госдумы поправки к Конституции РФ
18:15
Marubeni и Total примут участие в строительстве крупной солнечной электростанции в Катаре
17:47
Профицит бюджета РФ в 2019 году составил 1,8% ВВП
17:35
МИД: Россия сожалеет, что США не уходят из Сирии, и посылает американцам импульсы
17:11
Переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть приостановлены
16:41
Россия и Белоруссия договорились о компенсации издержек Белоруссии за загрязненную нефть
16:32
Десятилетие пиковых значений мировой экономики
16:30
Отсутствие снега в России обеспокоило экспертов Центра агроаналитики
16:22
Евросоюз намерен ввести налог на прибыль ИТ-корпораций
15:40
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
15:33
Финляндия заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали Москва - Хельсинки
15:24
"Росатом" начнет строить блок № 7 Тяньваньской АЭС в Китае на пять месяцев раньше срока
15:12
К Новому году в России незаконно срубили 10 тысяч елок
15:00
Лукашенко назначил нового министра обороны и начальника Генштаба
14:41
Глава Snapchat считает, что китайская соцсеть TikTok станет крупнее Instagram
14:40
Начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте
14:33
Минтруд насчитал 663 тысячи безработных россиян
14:02
Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки
13:48
Рынки в ожидании решений центробанков
13:42
"Ростех" создаст авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику
13:27
Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
12:56
ЦБ Китая готовит банки к Новому году
12:55
10 самых опасных вулканов современности
12:30
"Газпром" начнет предоставлять властям отчеты о долгах компании
12:30
Военные США не пустили российских представителей к нефтяному месторождению в Сирии
12:00
Ирак направит делегации в Россию, Китай и на Украину для обсуждения вопроса о закупке систем ПВО
11:54
Зеленскому не дали слова на Мировом форуме Холокоста
11:54
Эксперты вычислили среднестатистический долг российского заемщика
11:51
Популярные горнолыжные курорты для активного отдыха зимой 2020 года
11:45
Курс на уплотнение: площадь квартир в России сокращается
11:40
Россия начинает получать деньги по долгу за поставленную ранее военную технику
11:39
6 главных событий недели в экономике
11:38
Банков могут лишить комиссионных за платежи по ЖКХ
11:35
Не только 737 MAX: ВВС США предъявили претензии к Boeing
11:28
Топ-10 секторов для инвестиций богатых китайцев
11:25
Сеул заявил о планах по расширению экономического сотрудничества с Москвой
11:22
Аэропорт Гонконга переживает рекордный спад
11:18
Обзор рынка: выходной в США, нефть в плюсе, рубль стабилен
11:17
Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке
11:13
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
11:10
Ливия: каковы будут последствия для рынка нефти?
11:06
Франция придумала новую приманку для техностартапов
11:01
Эксперты назвали долю миллиардеров в мировом богатстве
10:55
Фото: kapital-rus.ru
Рубрики: Энергетика, Ближний Восток
Метки: Total, Катар, солнечная электростанция, Marubeni, Доха
Marubeni и Total примут участие в строительстве крупной солнечной электростанции в Катаре
17:47
Переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть приостановлены
16:41
Россия и Белоруссия договорились о компенсации издержек Белоруссии за загрязненную нефть
16:32
"Росатом" начнет строить блок № 7 Тяньваньской АЭС в Китае на пять месяцев раньше срока
15:12
"Газпром" начнет предоставлять властям отчеты о долгах компании
12:30
Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке
11:13
Германия: потребление vs экология - кто победит?
18.01 12:35
Взлететь к солнцу: новое российское предприятие окажет влияние на мировой рынок гелия
18.01 11:12
"Газпром" просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок
17.01 13:36
Новости партнеров