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      Marubeni и Total примут участие в строительстве крупной солнечной электростанции в Катаре

      17:47Распечатать
      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Консорциум в составе японской Marubeni (51%) и французской Total (49%) выиграл тендер на строительство первой в Катаре крупномасштабной солнечной электростанции пиковой мощностью 800 МВт.ч.

      Фото: kapital-rus.ru

      Электростанцию Аl Kharsaah построят в 80 км от столицы Катара - Дохи. С 2021 г. электростанция подаст 350 Мвт.ч мощности, на полную мощность станция выйдет в 2022 г., сообщает "Интерфакс".

      Выработка 800 МВт.ч. обеспечит 10% потребления электроэнергии в стране, что позволит снизить выбросы СО2 Катаром на 26 млн тонн в течение работы станции.

      Стоимость строительства станции оценивают в $500 млн.

      Строить и оперировать проектом намерен консорциум Siraj 1 SPV, в котором 40% принадлежат консорциуму Total и Marubeni, 60% - Siraj Energy (СП Qatar Petroleum (40%) и QEWC (Qatar Electricity & Water Company, 60%). Покупателем электроэнергии в течение 25 лет выступит компания Kahramaa.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: Total, Катар, солнечная электростанция, Marubeni, Доха

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