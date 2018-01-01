Marubeni и Total примут участие в строительстве крупной солнечной электростанции в Катаре

Консорциум в составе японской Marubeni (51%) и французской Total (49%) выиграл тендер на строительство первой в Катаре крупномасштабной солнечной электростанции пиковой мощностью 800 МВт.ч.

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Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Электростанцию Аl Kharsaah построят в 80 км от столицы Катара - Дохи. С 2021 г. электростанция подаст 350 Мвт.ч мощности, на полную мощность станция выйдет в 2022 г., сообщает "Интерфакс".Выработка 800 МВт.ч. обеспечит 10% потребления электроэнергии в стране, что позволит снизить выбросы СО2 Катаром на 26 млн тонн в течение работы станции.Стоимость строительства станции оценивают в $500 млн.Строить и оперировать проектом намерен консорциум Siraj 1 SPV, в котором 40% принадлежат консорциуму Total и Marubeni, 60% - Siraj Energy (СП Qatar Petroleum (40%) и QEWC (Qatar Electricity & Water Company, 60%). Покупателем электроэнергии в течение 25 лет выступит компания Kahramaa.