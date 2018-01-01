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      Путин внес на рассмотрение Госдумы поправки к Конституции РФ

      18:15Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий поправки к Конституции РФ. Предлагаемые изменения также будут вынесены на общероссийское голосование.

      Документ опубликован в электронной базе законопроектов Госдумы. Вместе с внесением документа Владимир Путин 20 января подписал распоряжение о назначении сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Андрея Клишаса, Павла Крашенинникова и Талию Хабриеву в качестве представителей президента при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания РФ.

      Внесенный документ был подготовлен на основе предложений возглавляемой ими группы, созданной для реализации предложений Владимира Путина в рамках Послания Федеральному собранию.

      В пояснительной записке к документу отмечается, что предложенные поправки к основному закону РФ, в частности, предполагают "закрепление на конституционном уровне обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

      Среди предложенных к закреплению в законе требований к главе государства указана необходимость достижения определенного возраста (35 лет) и постоянного проживания в России (не менее 25 лет). Пребывание на должности президента предлагается ограничить двумя сроками.

      Требования об отсутствии двойного гражданства в рамках внесенного на рассмотрение Госдумы также предлагается распространить и на высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также на судей.

      В рамках предложений по повышению социальной защиты в Конституции РФ предлагается закрепить уровень минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в стране, а также закрепить гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий, иных социальных выплат и основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения.

      Еще одной из ряда поправок к конституции предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ при их расхождении с Конституцией России, не подлежат исполнению на территории РФ.

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, поправки, Послание Федеральному собранию, Конституция РФ

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