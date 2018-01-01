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      Норвегия осталась без полноценного правительства из-за репатриации сторонницы ИГИЛ

      19:24Распечатать

      Фото: Fredrik Varfjell/EPA-EFE

      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Министр финансов Норвегии Сив Йенсен объявила о своей отставке и выходе возглавляемой ею "Партии прогресса" из состава правящей коалиции.

      После выхода "Партии прогресса" правящая коалиция во главе с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг потеряла большинство голосов в парламента.

      В своем заявлении в понедельник, 20 января, Йенсен отметила, что у "Партии прогресса" больше нет оснований для продолжения работы в правительстве". Причиной этого стало правительственное решение о возвращении на территорию страны женщину с двумя детьми, покинувшую Норвегию в 2013 г. и впоследствии задержанную за участие в ИГИЛ на территории Сирии (запрещена в РФ). Ее возвращение было одобрено норвежскими властями в том числе из-за соображений необходимости лечения одного из детей.

      МИД Норвегии 18 января сообщил о прибытии данной гражданки Норвегии обратно в страну. При этом правоохранительные органы страны задержали ее по прибытии в Осло.

      Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг отреагировала на отставку министра финансов и выход "Партии прогресса", заявив о том, что будет возглавлять правительство меньшинства из оставшихся трех партий в составе коалиции.

      Рубрики: Европа

      Метки: политический кризис, Эрна Сольберг, терроризм, ИГИЛ, Сив Йенсен

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