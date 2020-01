Amazon создает систему оплаты по отпечатку ладони

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Таким образом, компания рассчитывает обойти конкурентов, которые создают электронные кошельки, привязанные к смартфонам.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Amazon собирается установить новые терминалы в кофейнях, ресторанах быстрого питания и других торговых точках. Терминалы с оплатой по отпечатку ладони находятся на ранней стадии разработки.Amazon недавно подала заявку на патент на "бесконтактную систему биометрической идентификации", включающую сканер, который делает изображение ладони пользователя. Биометрические данные можно привязать к своему банковскому счету, после чего можно расплачиваться за покупки одним касанием.По информации источников WSJ, интернет-ритейлер вместе с Visa Inc. недавно начал тестировать операции на терминалах, а также ведет переговоры по этому поводу с Mastercard Inc.Компания обсуждала проект и с эмитентами платежных карт. Банки JPMorgan Chase&Co, Wells Fargo&Co, а также финансовая компания Synchrony Financial выразили заинтересованность в том, чтобы клиенты могли расплачиваться в терминалах Amazon, используя счета, привязанные к картам. Amazon в свою очередь заинтересована в заимствовании опыта этих компаний в обеспечении безопасности счетов клиентов.Amazon предстоит доказать регуляторам, что система безопасна для потребителей и будет исключать риск ошибки. Отмечается, что сканы ладоней будут храниться в облаке Amazon. Однако эмитенты карт опасаются, что новые терминалы могут использоваться с целью мошенничества. В частности, грабитель в теории сможет привязать украденную карту к собственным отпечаткам. В Amazon обещают в этом случае создавать черные списки мошенников. Вопросы вызывает и то, смогут ли клиенты синхронизировать более одного счета с отпечатком ладони и как в таком случае они будут выбирать, с какой карты списать средства.Amazon также предстоит убедить клиентов предоставить еще больше своих персональных данных. Данные, включая информацию о том, где и когда совершались покупки, будут храниться на облачном сервисе Amazon вместе с информацией об онлайн-покупках. В результате Amazon сможет поднять стоимость рекламы, поскольку рекламодатели будут иметь возможность лучше предугадывать выбор клиентов на основе этих данных.Ранее The New York Post сообщала, что Amazon тестировала систему, которая позволит расплачиваться с помощью отпечатка ладони в принадлежащей ему сети супермаркетов Whole Foods.Amazon, как и другие технологические компании, пытается участвовать в финансовых операциях своих клиентов. Если новые терминалы будут иметь успех, эта технология может по удобству превзойдет оплату смартфонами и все другие существующие способы оплаты. Однако Amazon может столкнуться с тем, что не все пользователи захотят делиться с банками и IT-компанией еще большим числом персональных данных, которые нужны для проведения подобных операций.За проектами Amazon пристально следят технологические и финансовые компании. В 2018 г. интернет-ритейлер начал открывать офлайн-супермаркеты Amazon Go, в которых нет касс. Покупатели могут выходить из магазина, не оплатив товары, а стоимость покупок автоматически списывается с пользовательского счета Amazon.Помимо этого, компания создала цифровой кошелек Amazon Pay, который можно использовать для совершения покупок в интернет-магазинах, не принадлежащих Amazon.