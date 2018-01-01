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      В администрации Зеленского допустили проведение военной операции против Донбасса "при поддержке НАТО"

      21:31Распечатать

      Фото: Global Look Press

      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что власти Украины "должны быть готовы" к попытке "вернуть" Донбасс с помощью военной операции, если получат поддержку других стран и блока НАТО.

      Об этом замглавы структуры при президенте Зеленском по вопросам национальной безопасности и обороны Украины заявил в интервью порталу "Крым.Реалии", проекту украинской службы американского "Радио "Свобода".

      "Радио "Свобода" и проекты американской радиостанции, в частности "Крым.Реалии", а также "Север.Реалии", ранее были признаны выполняющими функции иностранного агента на территории России.

      Кривонос, в частности, заявил о том, что "Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение".

      При этом он поспешил добавить, что "насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств". Заместитель главы СНБО также отметил, что "если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария".

      Президент России Владимир Путин в декабре 2019 г. предупреждал о рисках совершения украинскими властями военных преступлений против жителей Донбасс по примеру событий в Югославии. Портал "Вести.Экономика" ранее отмечал, что идеи проведения военных операций против мирного населения Донбасса уже озвучивались представителями власти Украины. С подобными предложениями ранее выступал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

      Подобная "преемственность" в озвучиваемых желаниях руководителей силовых ведомств Украины наглядно демонстрирует, что в Киеве по-прежнему не вполне готовы к мирному разрешению конфликта в Донбассе.

      Рубрики: Европа

      Метки: Россия, Украина, война, Донбасс, геноцид, СНБО Украины, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос

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