В администрации Зеленского допустили проведение военной операции против Донбасса "при поддержке НАТО"

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Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что власти Украины "должны быть готовы" к попытке "вернуть" Донбасс с помощью военной операции, если получат поддержку других стран и блока НАТО.