Глава Google призывает урегулировать искусственный интеллект

Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи призвал урегулировать использование технологий с применением искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bloomberg. По его мнению, компании не могут просто так создавать технологии с ИИ и позволять участникам рынка применять их на свое усмотрение.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи рассказал об угрозах, которые может нести искусственный интеллект. По его мнению, контролировать развитие технологии должны как работающие над ней компании, так и государства. "Теперь я не сомневаюсь, что искусственный интеллект необходимо урегулировать. Это слишком важно, чтобы не обращать на это внимания. Вопрос только в том, как это сделать правильно", - сказал Сундар Пичаи.Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, считает, что ИИ - одна из самых многообещающих технологий. Но одновременно, пишет Пичаи, в истории есть примеры, когда технологии оказывают двойной эффект, например интернет связал людей и дал им доступ к данным, но одновременно позволил легче распространяться дезинформации. Пичаи также приводит в пример изобретение двигателя внутреннего сгорания, внедрение которого спровоцировало многочисленные аварии.Гендиректор Alphabet считает, что нужно вырабатывать международные стандарты работы с искусственным интеллектом, основанные на ключевых ценностях. По его словам, "международное согласование будет иметь решающее значение для обеспечения глобальных стандартов"."Хорошая нормативно-правовая база будет учитывать безопасность, прозрачность, справедливость и ответственность, чтобы гарантировать разработку правильных инструментов правильными способами. Разумное регулирование также должно основываться на пропорциональном подходе, уравновешивая потенциальный вред, особенно в сегментах социальных возможностей с высокими рисками".Для госрегулирования основанием может стать европейский закон о защите данных пользователей (GDPR), считает Пичаи. "Для некоторых сценариев, как использование алгоритмов в законных медицинских инструментах, в том числе кардиомониторах, существующие нормы — хорошая стартовая точка [для разработки регулирования]. Для более новых сфер, как самоуправляемые автомобили, правительствам придется ввести подходящие новые правила, которые учитывают все уместные издержки и преимущества", — заключил гендиректор Alphabet.Google в 2018 г. сформировала свои принципы работы с искусственным интеллектом. Но положения, остающиеся на бумаге, ничего не значат, считает Пичаи, поэтому Google разработала специальные процедуры, например проверку на соответствие новых продуктов правам человека."Такие корпорации, как Google, не могут просто создавать перспективную технологию и позволить рыночным силам решать, как она будет использоваться. В равной степени мы обязаны следить за тем, чтобы технологии использовались для добра и были доступны каждому, — считает Пичаи. — У меня не возникает сомнений, что искусственный интеллект должен регулироваться. Он слишком важен, чтобы этого не делать".Комментарии главы Alphabet прозвучали за несколько недель до того, как ЕС объявит о планах по законодательному закреплению технологии искусственного интеллекта, которые могут включать новые юридически обязательные требования для разработчиков искусственного интеллекта в "секторах высокого риска", таких как здравоохранение и транспорт. Новые правила могут потребовать от компаний быть прозрачными в отношении того, как они строят свои системы.Находясь в Брюсселе, Пичаи также должен встретиться с европейским комиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, ответственной за антимонопольные миллиардные штрафы, наложенные на Google. В дополнение к вопросам конкуренции, Вестагер сейчас также курирует цифровую политику блока, в том числе планы по законодательному закреплению ИИ.Европейский союз рассматривает возможность запрета технологии распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет, чтобы дать разработчикам время на усовершенствование способов защиты от злоупотреблений. Комиссия ЕС заявила, что, возможно, придется ввести новые жесткие правила, чтобы защитить права европейцев на неприкосновенность частной жизни и личных данных."Опираясь на существующие положения, будущая нормативная база может включать ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах", — говорится в документе ЕС. В течение действия запрета рекомендуется «разработать надежную методологию оценки воздействия данной технологии и меры по управлению рисками».В документе также говорится, что исключения могут быть сделаны для проектов в области безопасности, а также для исследовательских проектов и новых разработок. Кроме того, предлагается контролировать не только разработчиков ИИ, а также систем распознавания лиц, но и тех, кто просто использует данные технологии.Теперь комиссия изучает отзывы на документ, после чего будет принято окончательное решение о запрете. Ожидается, что глава Евросоюза по цифровым и антимонопольным вопросам Маргрет Вестагер озвучит свои предложения в следующем месяце.