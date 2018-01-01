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      Белоруссия договорилась о закупке партии норвежской нефти

      20.01 22:54Распечатать

      Фото: Андрей Александров/РИА "Новости"

      Москва, 20 января - "Вести.Экономика". В Минске решили приобрести партию нефти Johan Sverdrup на фоне отсутствия договоренностей о поставках российской нефти.

      Представитель госкомпании "Белнефтехим" в комментариях журналистам в понедельник, 20 января, сообщил о приобретении партии норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн.

      Контракт предусматривает поставку данной партии нефти в литовский порт Клайпеда 22 января. После этого, по словам представителя "Белнефтехима", нефть доставят железнодорожным транспортом на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

      В комментариях агентству Reuters некий неназванный "источник в порту" сообщил о том, что поставка норвежской нефти через порт Клайпеды обойдется Минску дороже поставок по нефтепроводу "Дружба", перевалка нефти в литовском порту и последующая железнодорожная доставка до Новополоцкого НПЗ обойдется "Белнефтехиму" более чем в $20 за тонну нефти.

      В Белоруссии уже занимались подобными поставками иностранной нефти. В частности, в 2017 г. Минск купил партию нефти в 80 тыс. тонн у Ирана.

      Весной 2019 г. заместитель генерального директора по коммерческим вопросам "Белорусской нефтяной компании" Сергей Гриб рассказывал о возможности Белоруссии импортировать нефть через порты стран Прибалтики или Украины, отмечая перспективы импорта нефти из Азербайджана, Нигерии, Саудовской Аравии.

      Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом многократно заявлял о стремлении найти как альтернативные источники поставок нефти, а также призывал создать белорусских ученых "альтернативный источник энергии".

      В СМИ при этом появлялись сообщения о том, что сложности на пока не увенчавшихся успехом переговорах о поставках нефти между Россией и Белоруссией вызваны тем, что белорусские НПЗ не хотят платить за поставки нефти из России по рыночным ценам.

      Рубрики: Европа

      Метки: нефть, Россия, Норвегия, Белнефтехим

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