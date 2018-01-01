Соперничество США и Китая - вторая холодная война

Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика ведут жесткую конкуренцию в торговле, технологиях, геополитическом влиянии, военном контроле над Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями, а также продолжают иметь серьезные разногласия по правам человека и другим гуманитарным вопросам.

Москва, 20 января - "Вести.Экономика"Америка и Поднебесная уже много лет находятся в состоянии кибервойны. Идет также интенсивное наращивание военной мощи с обеих сторон, что потенциально может привести к военному конфликту двух сверхдержав. В то же время, ни одна из сторон явно не заинтересована в военном столкновении.Все это указывает на реальную холодную войну, правда, она сильно отличается от холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом, пишет в The National Interest управляющий директор базирующейся в Нью-Йорке аналитической фирмы по оценке страновых рисков Eurasia Group Роберт Каплан.Культурные традиции и географические возможности Китая более глубокие и масштабные, чем у СССР. В то время как северное побережье Советского Союза большую часть года было блокировано льдами, а историческая Россия имеет в основном неблагоприятный холодный климат и во многом остается небезопасной сухопутной державой с немногочисленными естественными границами, Китай, с береговой линией в умеренной климатической зоне, которая простирается на 9000 миль вдоль одного из главных морских путей мира, представляет собой богатый полезными ископаемыми континент, способный быть как сухопутной, так и морской сверхдержавой.3500-летняя история китайских династий, из которых Мао Цзэдун - лишь самая последняя, оставила Поднебесной в наследство институциональный порядок и уверенность в себе, чего явно не хватало СССР. Россия мало производит экспортируемых потребительских товаров, в то время как лишь одна Huawei, мировой лидер мобильных сетей пятого поколения, произвела в 2019 г. товаров и услуг на $129 млрд. Китай также играет ключевую роль в цепочках поставок для самых востребованных электронных товаров в мире, в том числе Apple iPhone.В то время, как первоначальная холодная война была главным образом о получении преимущества в ядерном уничтожении, нынешняя холодная война о кибер и компьютерном доминировании, начиная от изобилия потребительских товаров и заканчивая морскими войнами, поскольку морские сражения будущего будут заключаться в том, чья интеллектуальная боевая система сможет первой вывести из строя боевую систему соперника. Первая холодная война была завязана на величии: танковые батальоны и ядерные боеголовки, вторая - на микроскопической малости: кремниевые чипы и электронные микросхемы.В то время, как первая холодная война ознаменовала собой апогей индустриальной эпохи, холодная война между США и Китаем предвещает вторую фазу постиндустриальной глобализации. Глобализация, продолжавшаяся в течение трех десятилетий после падения Берлинской стены, привела к объединению мира и появлению свободной торговли и обмена идеями - от практики управления до научных знаний. Вторая фаза будет посвящена разделению мира на различные политические, торговые, потребительские и технологические зоны.Во время первой холодной войны президент Ричард Никсон и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер сблизились с коммунистическим Китаем в противовес Советскому Союзу. Сегодня Вашингтон не может сблизиться с Москвой для противовеса Пекина, так как Китай и Россия уже активно сближаются и не находятся на грани военного конфликта, как в 1969 г., за два года до поездки Киссинджера в Пекин.Но некоторые вещи до сих пор актуальны. Дипломатия по-прежнему имеет первостепенное значение, а права человека - важнейшим и недооцененным инструментом воздействия.Первая холодная война включала встречи на высшем уровне, договоры по ядерному оружию, горячие телефонные линии и Хельсинкский процесс по правам человека. Только из-за того, что Соединенные Штаты и Советский Союз не могли прийти к согласию по поводу того, на чьей стороне историческая правда, они решили установить правила и границы своей борьбы для того, чтобы она не стала ядерной.Президент Дональд Трамп воздерживается от традиционной дипломатии с Китаем и акцентирует лишь на диалоге по торговле. Поскольку Трамп свел американо-китайскую холодную войну к одной спорной теме, он обменял общее укрепление доверия по целому ряду вопросов, включая мирный процесс в Южно-Китайском море, дискриминацию мусульманского меньшинства в западном Китае и т. д.Главная цель второй холодной войны, как и первой, пассивная победа: не разгромить китайцев с помощью оружия, а терпеливо ждать того дня, когда они сами себя разрушат, как в случае с Советским Союзом. В какой-то момент средний класс Поднебесной станет очень большим и социально активным, после чего материковый Китай может столкнуться с собственным вариантом внутренних потрясений, которые сегодня охватили Гонконг, Латинскую Америку и Ближний Восток.