ЕС проиграл больше всех от американо-китайского соглашения

Излишний оптимизм участников рынка, связанный с недавно подписанным торговым соглашением между США и Китаем, явно преувеличен.

Как это повлияет на ЕС?

Москва, 20 января - "Вести.Экономика".Экономика США и Китая пострадала в ходе торговых споров. В США несколько замедлился рост. Однако Америка не пострадала от инфляционного давления из-за тарифов, дефицит торгового баланса сократился до минимума за 17 месяцев, уровень безработицы достиг минимума 50 лет. В случае с Китаем рост экономики почти не пострадал на фоне торговой войны. По крайней мере ущерб был нанесен гораздо меньший, чем ожидали многие. Несмотря на то что рост экспорта страны оказался не таким большим, как прогнозировалось ранее, Китай смог несколько увеличить его на 0,5% в 2019 г.Тем не менее ясно, что Китай понес бОльшие потери, чем США. Стране пришлось срочно провести девальвацию юаня, бэйлаут десятка местных предприятий, их общие валютные резервы остались неизменными, едва покрыв кредитные обязательства... Но в то же время положительное сальдо торгового баланса Китая выросло на 25%, пусть и в основном из-за снижения импорта.Китай продемонстрировал относительно сильную позицию, но его ахиллесова пята — дефицит товаров. Его очевидные огромные резервы объемом 3 млрд неэффективны из-за растущего долга в иностранной валюте.Торговая война оказала относительное влияние на двух гигантов, доказав, что тарифы были лишь тактикой ведения переговоров. Мало кто сомневается в том, что последствия оказались бы намного сильнее, если бы тарифы остались в силе.Конечно, торговая война использовалась как предлог для оправдания последствий роста мирового долга и избыточных мощностей.Весь этот переговорный процесс привел к заключению соглашения "первой фазы", довольно спорному, надо заметить. Этого достаточно? Достаточно ли ясны детали, чтобы применять их на практике? Как этого достичь без увеличения запасов? Может ли Китай сильно расширить импорт в США на фоне растущей нехватки долларов? Как это повлияет на остальной мир? Вот ключевые моменты.Соглашение между Китаем и США очень напоминает глобальную игру с нулевой суммой.В период с 2020 по 2021 гг. Китай взял на себя обязательство закупить товары США еще на $200 млрд. Немало, учитывая, что сальдо торгового баланса Китая составляет $421,5 млрд, то есть на его долю приходится почти 23% годового сальдо торгового баланса, разделенного на 2 года.Почему это игра с нулевой суммой? Китай приобретет больше товаров США при следующем раскладе: $32,9 млрд в производственном и промышленном секторах, $18,5 в энергетике, $12,8 млрд в сфере услуг и $12,5 млрд в секторе сельскохозяйственной продукции в 2020 г. В 2021 г. цифры вырастут до $44,8 млрд, $33,9 млрд, $25,1 млрд и $19,5 млрд соответственно.Все это увеличение выгодно США, но нет доказательств того, что Китай импортирует меньше, чем ему нужно. Как раз наоборот, если судить по его уровню запасов. Поэтому Китай, скорее всего, будет импортировать больше из США и меньше из других стран.ЕС стоит на первом или втором месте по доле рынка в общем объеме китайского импорта в различных секторах. Согласно Morgan Stanley больше всего будут затронуты следующие секторы: сельское хозяйство (11% от общего импорта Китая), химическая продукция (25%), высокоточные инструменты (19%), транспортное оборудование (50%), машины и электрооборудование (11%).Важно помнить о слабом влиянии этого глобального соглашения на мировой рост и о негативном побочном ущербе для других стран. Есть риски для стран, сильно зависимых от экспорта энергоносителей. Больше всего от заключения соглашения об импорте энергии пострадали Бразилия, Катар и Австралия. Влияние на мировой ВВП может оказаться нулевым. Глобальный рост и торговлю сдержит расширение долга и избыточные мощности, а не так называемая торговая война. Она, конечно, оказывает негативное воздействие, однако не так важна, как структурные проблемы в мировой экономике.Второй этап соглашения окажется самым сложным. Во время первого этапа был заключен набор минимальных соглашений, куда вошли несколько реальных обязательств в отношении контроля над капиталом в Китае, правовой безопасности и уважения интеллектуальной собственности. Второй этап затронет наиболее актуальные аспекты торговых отношений между США и Китаем, включая перемещение промышленности, движение капитала и перекрестное субсидирование. Однако сводить сальдо торгового баланса Китая с США к нулю невозможно и бессмысленно.Пока что самым слабым звеном в переговорах между Китаем и США остается ЕС. Китай и США получат выгоду от сделки за счет сокращения торговли с ЕС, который не смог отстоять свои позиции.США уже ведут переговоры с ЕС о "цифровом налоге". Кроме того, сохраняются барьеры для торговли сельскохозяйственной продукцией и в автомобильном секторе. Соглашение между США и Китаем может открыть многочисленные барьеры для свободной торговли, замаскированные под правила ЕС на тысячах страниц.Не стоит забывать, что речь идет о переговорах с ЕС, крупнейшего клиента с его поставщиками. Процесс будет медленным, возможно, даже сложным, но тем не менее это переговоры. Торговая война с Китаем длилась всего несколько месяцев. Следующая остановка - ЕС.