Облигационный король Джеффри Гундлах из DoubleLine Capital уже высказал свои взгляды на манипулирование ФРС финансовыми рынками и СМИ через постоянные операции центробанка на рынке репо, проводимые по «особому случаю». Он не стесняется выступать с предупреждениями о том, что фондовые рынки рухнут во время следующего спада, даже если весь остальной рынок воспринимает каждое препятствие как стимул для покупки, а каждое экономическое разочарование как очередную причину для того, чтобы укрепить снижение ставок.

Балансовый счёт ФРС США: 2016-19 гг.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"И в первом в истории Doubleline «Round Table Prime» принимало участие несколько гостей. Группа обсуждала текущее состояние денежно-кредитной политики и когнитивный диссонанс, связанный с операциями репо ФРС, а также нежелание Пауэлла обозначить, что такое QE4. Как отметили некоторые участники дискуссии, уже наступил январь, и рынок все еще цепляется за ликвидность ФРС.Вот почему у центробанков будет единственный выбор: сохранять благожелательный настрой в течение ближайшего года, считает Дэвид Розенберг из Rosenberg Research. Даже упоминание о снижении ставок ФРС как о «возврате» к мягкой монетарной политике крупнейших мировых центробанков вводит в заблуждение. Банк Англии - единственный из главных центробанков мира, кроме ФРС, которому удалось повысить процентные ставки. И не похоже на то, что ФРС удалось увести нас слишком далеко от нулевых ставок до резкого разворота, инициатором которого стал Трамп.Розенберг добавил, что «радужные» экономические перспективы ФРС могут быть разбиты слабостью потребителей США, которая уже дает о себе знать.Экономист, который долгие годы был одним из широко читаемых в Gluskin Sheff, добавил, что вместо того, чтобы просто повторить путь Бернанке и Йеллен, Пауэлл предпринял революционный подход.Например, Пауэлл понимает механизм взаимосвязи между сектором корпоративного долга и фондовым рынком (если компании могут накапливать долги, как они могут позволить себе выкупить свои собственные акции?).«Когда кредитные рынки застопорились в конце 2018 года, Пауэлл стал тем, кто понял ситуацию со всем спектром кредитов. Он понимает величину базовых активов, не торгующихся на биржевых облигационных фондах - и это чем-то похоже на сорняки. Джэй Пауэлл понял механизм взаимосвязи — как это может вернуться на фондовый рынок за счет арестованного выкупа акций», - заявил Гундлах.Вместо того, чтобы идти по хорошо продуманной траектории ужесточения, давно предсказанной на графиках центробанка, Пауэлл решил сдержать нестабильность «любой ценой».«Очевидно, это загнало его в угол, потому что единственная дискуссия на Уолл-стрит касается того, насколько большой баланс ФРС собирается получить», - отметил Гундлах.Но если Розенберг ожидает, что ставки останутся в силе в 2020 году, его коллега по дискуссии, экономический консультант Даниэль ДиМартино Бут, который когда-то работал в ФРС и сейчас резко критикует ее, сказал, что рост геополитической напряженности может вернуть снижение ставок.Бут также отметил, что операции репо ФРС приводят к быстрому расширению ее баланса. Рынок ожидает, что центробанк превзойдет отметку в $4,5 трлн - пик QE3 - «очень быстро». То, что центробанк отказывается называть это QE4, не просто смешно, это подозрительно.«Мы достигли рекордного показателя в $100 млрд в месяц. Уровни количественного смягчения, которые ранее были неслыханными и невиданными, когда QE3 работало в фоновом режиме, составляли $85 млрд в месяц. Это самый тихий отказ, который я когда-либо видел в этом заведении», - заявил Гундлах.Именно здесь Гундлах вступил в дискуссию, взяв за основу точку зрения ДиМартино Бута. Хотя центробанку нравится создавать образ института, который действует в соответствии с планом, они просто перескакивают с одного кризиса доверия на другой. Вот почему Пауэлл пытается сказать «как можно меньше», отметил Гундлах.И речь идет не только о фондовом рынке. Помните предупреждения, которые Пауэлл и другие главы центробанков делали о корпоративных кредитных рынках?«Если вы помните, в IV квартале 2018 года рынок облигаций с высокой доходностью был закрыт, он не мог проводить выпуск в течение 2 месяцев. И Джэй Пауэлл, поскольку фондовый рынок находился на территории медвежьего рынка, в декабре 2018 года подтвердил свою систему повышения процентных ставок, которую рынок уже отверг, как разумную политику. Мне кажется, он просто следит за рынком в этот момент. Рынок был своего рода лидером ФРС... Так что я думаю, что Пауэлл надеется, что все образуется в 2020 году и ставки сохранятся в течение всего года», - отмечает Гундлах. По словам Гундлаха, Пауэлл также совершил ряд грубых ошибок, из-за которых начинает казаться, будто Трамп действительно имел все основания на то, чтобы испытывать презрение к председателю ФРС.«Джэй Пауэлл не понимал, что происходило с динамикой кредитного рынка в 2018 году, и он не смог предвидеть беспорядки на рынке репо в сентябре 2019 года. Я нахожу это немного странным. Оглядываясь назад, можно понять, что на финансирование рынка репо оказывалось давление, потому что было несоответствие между выпущенными векселями и векселями со сроком погашения и налоговыми платежами в начале сентября... но об этих переменных было известно», - заявил Гундлах.Как отметили участники дискуссии, были допущены ошибки при выборе персонала ФРС.«Тот факт, что Пауэлл был активным сторонником прихода к власти Джона Уильямса в ФРС Нью-Йорка, стал ошибкой номер один. Затем была отставка главы Бюро по рынкам Нью-Йорка. Словом, был архитектор количественного смягчения, который ушел в середине переговоров о потолке долга», - резюмировал Гундлах.Пока что ФРС удалось сохранить контроль над рынками. Но, как объяснил Гундлах и его коллеги, которые участвовали в дискуссии, Пауэлл идет по шаткому пути. Достаточно одного простого события, чтобы вставить палки в колеса центробанков и выявить тот факт, что они, по сути, на мели.