ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Эксперт оценил жизнеспособность сделки между США и КНР

      04:50Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Управляющий директор IMA Asia Ричард Мартин полагает, что есть две причины, почему соглашение может развалиться.

      Вероятность того, что торговая сделка "первой фазы" между США и Китаем продержится в течение первого года, составляет 50%, но на второй год шансы на сохранение соглашения сокращаются до 25%, заявил CNBC управляющий директор консалтинговой фирмы IMA Asia Ричард Мартин.

      По словам Мартина, есть две причины, по которым соглашение может развалиться за этот период: ограниченные истории успеха торговли по поручению правительства в прошлом и нынешние позиции и стремления Вашингтона и Пекина.

      "У нас много плохих примеров того, как работает регулируемая правительством торговля, - заявил Мартин. - Нам не нравится, когда правительства говорят: вот тот самый объем торговли, и это та цена, по которой вы будете торговать, - все это должен диктовать рынок".

      Мартин добавил, что в случае возникновения споров между двумя сторонами сделка позволяет торговому представителю США, в настоящее время Роберту Лайтхайзеру, "в значительной степени определить, когда Китай нарушает правила, и наложить любое взыскание, которое он захочет". В ответ же Китай может выйти из соглашения, пояснил эксперт.

      "Так что это не очень надежное решение. Оно предполагает, что в случае наличия проблем все может развалиться на первом же этапе", - поясняет Мартин.

      Один из основных аспектов торгового соглашения "первой фазы", подписанного президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Китая Лю Хэ, заключается в том, чтобы Китай увеличил свои закупки американских товаров и услуг как минимум на $200 млрд в течение двух лет. Некоторые торговые эксперты и аналитики задаются вопросом, является ли это реально достижимо, ведь Пекину, возможно, придется более чем удвоить объемы приобретения некоторых продуктов.

      Однако есть и положительный момент: по словам Мартина, пока соглашение сняло некоторую неопределенность в мировой экономике. Это позволит компаниям принимать бизнес-решения, отложенные в прошлом году из-за того, что было неясно, к чему же приведет американо-китайская торговая война.

      "Многие люди делали паузу в принятии решений о поиске поставщиков в 2019 г. Они просто не знали, кто и в отношении кого введет новые тарифы. Теперь же они смогут ориентироваться, - поясняет управляющий директор IMA Asia. - Но в долгосрочной перспективе что это значит? Что касается долгосрочной перспективы, то многие наши клиенты не думают, что эта торговая сделка сохранится".

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговая сделка, "первая фаза", IMA Asia, правительственное регулирование, Ричард Мартин

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить