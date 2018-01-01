Эксперт оценил жизнеспособность сделки между США и КНР

Управляющий директор IMA Asia Ричард Мартин полагает, что есть две причины, почему соглашение может развалиться.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Вероятность того, что торговая сделка "первой фазы" между США и Китаем продержится в течение первого года, составляет 50%, но на второй год шансы на сохранение соглашения сокращаются до 25%, заявил CNBC управляющий директор консалтинговой фирмы IMA Asia Ричард Мартин.По словам Мартина, есть две причины, по которым соглашение может развалиться за этот период: ограниченные истории успеха торговли по поручению правительства в прошлом и нынешние позиции и стремления Вашингтона и Пекина."У нас много плохих примеров того, как работает регулируемая правительством торговля, - заявил Мартин. - Нам не нравится, когда правительства говорят: вот тот самый объем торговли, и это та цена, по которой вы будете торговать, - все это должен диктовать рынок".Мартин добавил, что в случае возникновения споров между двумя сторонами сделка позволяет торговому представителю США, в настоящее время Роберту Лайтхайзеру, "в значительной степени определить, когда Китай нарушает правила, и наложить любое взыскание, которое он захочет". В ответ же Китай может выйти из соглашения, пояснил эксперт."Так что это не очень надежное решение. Оно предполагает, что в случае наличия проблем все может развалиться на первом же этапе", - поясняет Мартин.Один из основных аспектов торгового соглашения "первой фазы", подписанного президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Китая Лю Хэ, заключается в том, чтобы Китай увеличил свои закупки американских товаров и услуг как минимум на $200 млрд в течение двух лет. Некоторые торговые эксперты и аналитики задаются вопросом, является ли это реально достижимо, ведь Пекину, возможно, придется более чем удвоить объемы приобретения некоторых продуктов.Однако есть и положительный момент: по словам Мартина, пока соглашение сняло некоторую неопределенность в мировой экономике. Это позволит компаниям принимать бизнес-решения, отложенные в прошлом году из-за того, что было неясно, к чему же приведет американо-китайская торговая война."Многие люди делали паузу в принятии решений о поиске поставщиков в 2019 г. Они просто не знали, кто и в отношении кого введет новые тарифы. Теперь же они смогут ориентироваться, - поясняет управляющий директор IMA Asia. - Но в долгосрочной перспективе что это значит? Что касается долгосрочной перспективы, то многие наши клиенты не думают, что эта торговая сделка сохранится".