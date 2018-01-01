ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Занять, чтобы выжить: Boeing просит банки о новом кредите

      04:52Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Компания пытается привлечь не меньше $10 млрд, чтобы справиться с растущими затратами.

      Фото: The Boeing company/Facebook

      Boeing ведет переговоры с банками о дополнительном финансировании. По информации источников CNBC, авиапроизводитель просит кредиты на $10 млрд или более, так как сталкивается с растущими затратами, связанными с проблемами с 737 Max.

      По словам представителей компании, компания уже получила от банков как минимум $6 млрд и ведет переговоры с другими кредиторами о дополнительных займах. Общая сумма может вырасти в случае заинтересованности финансовых организаций в выделении средств компании.

      Аналитики полагают, что опасаться кредитором нечего. Однако сумма, которую Boeing пытается занять, гораздо больше, чем ожидали некоторые эксперты. Они оценивали новый объем привлекаемого финансирования примерно в $5 млрд.

      Однако возвращение печально известных 737 MAX вновь отложено, а это грозит компании увеличением расходов. Деньги нужны в том числе на решение проблемы с программным обеспечением, всплывшей буквально на прошлой неделе.

      В январе компания Boeing приостановила производство проблемных самолетов, так как проверки и сертифицирование тянутся уже 11 месяц подряд. Это запланированная пауза в производстве, которая прошла по всей цепочке поставок и уже обошлась в тысячи рабочих мест. Хотя в самом начале месяца в Boeing заявили, что не планируют увольнять работников, занятых на производстве 737 Max, пообещав направить их в другие подразделения.

      Кроме того, компания изменила свою позицию по поводу обучения пилотов и теперь планирует рекомендовать им занятия на тренажерах, что отнимает много времени и средств.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в отчете Boeing за 2019 г. отражается, что число поставок самолетов и новых заказов в портфеле компании упало до многолетних минимумов. Американский авиапроизводитель уступил лидерство на рынке своему европейскому конкуренту Airbus, ставшему крупнейшим авиапроизводителем в мире.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, кредиты, финансирование, 737 MAX

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить