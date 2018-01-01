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      Embraer и Boeing планируют создание нового турбовинтового самолета

      04:56Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Воздушное судно может пополнить семейство среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Embraer вместимостью от 80 до 150 человек.

      Фото: CAETANO BARREIRA/EPA

      Несмотря на все сложности, Boeing не намерен стоят на месте. Вместе с бразильской Embraer авиапроизводитель рассматривает возможность нового турбовинтового пассажирского самолета. Об этом Reuters сообщил коммерческий директор бразильского авиастроителя Джон Слэттери.

      Предполагаемая новинка могла бы по габаритам соответствовать турбовинтовому ATR-72 франко-итальянского производства, а, возможно, и превосходить его. Сейчас эта модель - лидер в данном сегменте рынка авиаперевозок.

      "Он вписывается в рамки нашего целевого рынка, которым, как мы всегда ясно говорили, является (рынок самолетов вместимостью) до 150 пассажиров. Он естественным образом встал бы в один ряд с семейством самолетов E2", - пояснил Слэттери в интервью агентству.

      По словам топ-менеджера бразильского авиагиганта, для одной только Embraer разработка этого проекта слишком дорогая, к тому же компания не намерена отказываться от других приоритетных направлений работы. Выходом станет работа в партнерстве.

      "Объем ресурсов, необходимый для создания нового современного коммерческого самолета, настолько велик, что мы попросту не заинтересованы в этом вне контекста совместного предприятия. Нет совместного предприятия - нет турбовинтового самолета", - пояснил Слэттери. Он уточнил, что бразильская компания находится на продвинутой стадии переговоров с General Electric, Rolls-Royce и Pratt & Whitney по вопросу поставок двигателя для нового турбовинтового самолета компании.

      Представитель Embraer отметил, что компания не сомневается в успешности сделки по передаче контроля над своим основным подразделением американской Boeing. Эту сделку поддерживают в том числе и клиенты латиноамериканской компании.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в конце 2018 г. Embraer и Boeing согласовали условия создания СП. Стоимость нового предприятия, которое должно заниматься исключительно строительством гражданских самолетов, оценивается в $5,26 млрд. 80% акций будущего СП достанется Boeing, а 20% - Embraer. Сейчас сделку рассматривает Еврокомиссия, причем регулятор проводит детальную оценку, предположив, что создание этого СП может снизить уровень конкуренции на рынке. Окончательное решение должно быть вынесено до 20 февраля.

      Рубрики: США и Канада, Латинская Америка, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, Бразилия, СП, Embraer, турбовинтовой самолет, E2, ATR-72

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