Топ-5 главных рисков кибербезопасности в 2020 году

За последние годы выросло понимание того, насколько важна кибербезопасность для защиты наших личных данных, свобод и многих других аспектов жизни, включая физическую безопасность человека. По мнению экспертов, роль кибербезопасности в этих вопросах будет расти с каждым годом.

1. Искусственный интеллект (AI) будет играть все более важную роль в кибератаках и защите от них



Это означает, что пока искусственный интеллект изучается в качестве инструмента, способного разрушить гражданскую и военную инфраструктуру противника, его также могут использовать преступные группировки и террористические организации.



Поэтому эта гонка идет не столько между государствами, сколько между хакерами, похитителями данных и экспертами по кибербезопасности, которые стремятся решить проблему безопасности данных еще до того, как будет совершено преступление.



То есть, идет параллельное развитие как наступательных, так и защитных механизмов систем AI, которые становятся все более сложными.



Будет расти сложность всех возможных атак – от спама в нашей электронной почте, который вынуждает нас раскрыть данные своих кредитных карт, до атак типа отказ в обслуживании.



С другой стороны, будет также наращиваться сложность защитных механизмов, позволяющих избежать атак, включая глубокое изучение алгоритмов безопасности, автоматизация систем, уязвимых перед ошибкой человека, защита биометрических данных и многое другое. AI – это новая гонка вооружений. Но в отличие от предыдущих гонок вооружений, каждый может принять в ней участие, так как для этого не нужны те огромные ресурсы, которые ранее были доступны только правительствам.Это означает, что пока искусственный интеллект изучается в качестве инструмента, способного разрушить гражданскую и военную инфраструктуру противника, его также могут использовать преступные группировки и террористические организации.Поэтому эта гонка идет не столько между государствами, сколько между хакерами, похитителями данных и экспертами по кибербезопасности, которые стремятся решить проблему безопасности данных еще до того, как будет совершено преступление.То есть, идет параллельное развитие как наступательных, так и защитных механизмов систем AI, которые становятся все более сложными.Будет расти сложность всех возможных атак – от спама в нашей электронной почте, который вынуждает нас раскрыть данные своих кредитных карт, до атак типа отказ в обслуживании.С другой стороны, будет также наращиваться сложность защитных механизмов, позволяющих избежать атак, включая глубокое изучение алгоритмов безопасности, автоматизация систем, уязвимых перед ошибкой человека, защита биометрических данных и многое другое.

2. Политические и экономические разногласия между западом и востоком ведут в росту киберрисков



Он был выстроен таким образом, потому что его создатели понимают высокое значение международного сотрудничества, когда речь идет о доступе к талантливым специалистам и ресурсам.



Но на самом деле это иллюзия. Корпорации, сети и ассоциации, предоставляющие инфраструктуру, являются юридическими лицами, которые должны соблюдать национальные законы.



А с учетом того, что по-прежнему идет торговая война между двумя супердержавами, идут постоянные разговоры о раздроблении таких международных организаций, как ЕС и ООН, идет технологическая гонка между странами, которые в реальном мире являются экономическими конкурентами, эта иллюзия становится все более призрачной. И последствия могут быть поистине устрашающими. Многим кажется, что мир онлайн – это международное явление, относительно свободное от границ и ограничений на свободное перемещение информации и идей.Он был выстроен таким образом, потому что его создатели понимают высокое значение международного сотрудничества, когда речь идет о доступе к талантливым специалистам и ресурсам.Но на самом деле это иллюзия. Корпорации, сети и ассоциации, предоставляющие инфраструктуру, являются юридическими лицами, которые должны соблюдать национальные законы.А с учетом того, что по-прежнему идет торговая война между двумя супердержавами, идут постоянные разговоры о раздроблении таких международных организаций, как ЕС и ООН, идет технологическая гонка между странами, которые в реальном мире являются экономическими конкурентами, эта иллюзия становится все более призрачной. И последствия могут быть поистине устрашающими.

3. Политическое вмешательство становится более частым и более сложным



Эксперты отмечают, что киберпреступления вокруг предвыборной кампании имеют два типа. Во-первых, это распространение «фейковых новостей», которые направлены на то, чтобы оклеветать кандидата. Второй тип – это киберпреступления против инфраструктуры, которая стоит за предвыборной кампанией кандидата.



Эксперты полагают, что преступления обоих видов станут серьезной проблемой в течение этого года. Частично это связано с тем, что они доказали свою эффективность ранее.



Таким образом, стоит ожидать роста инвестиций в технологии, способные их нейтрализовать, а также повысить осведомленность общественности о подобных преступлениях. Кампании по дезинформированию общественности стали стали практически повседневностью. В 2020 начинается предвыборная гонка перед выборами президента в США, и всем очевидно, что эта гонка станет одним из главных информационных поводов года.Эксперты отмечают, что киберпреступления вокруг предвыборной кампании имеют два типа. Во-первых, это распространение «фейковых новостей», которые направлены на то, чтобы оклеветать кандидата. Второй тип – это киберпреступления против инфраструктуры, которая стоит за предвыборной кампанией кандидата.Эксперты полагают, что преступления обоих видов станут серьезной проблемой в течение этого года. Частично это связано с тем, что они доказали свою эффективность ранее.Таким образом, стоит ожидать роста инвестиций в технологии, способные их нейтрализовать, а также повысить осведомленность общественности о подобных преступлениях.

4. Продолжает расти разрыв в профессиональных навыках по кибербезопасности



Угрозы, с которыми мы сталкиваемся в интернет-пространстве сегодня, от кражи персональных данных и мошенничества с ними до дезинформации, направленной на то, чтобы изменить общественное мнение, станут еще более серьезными, если не будет достаточно специалистов, которые могли бы справиться с этими рисками.



Эксперты отмечают, что необходимо вкладывать много денег в обучение специалистов, которые в дальнейшем могли бы снизить подобные риски. Без этих инвестиций компании и целые сектора рискуют понести огромные финансовые потери.



В настоящий момент средние убытки американских компаний, связанные с утечкой данных, составляют $8.19 млн. Среди организаций, которые внедрили автоматизированные системы защиты от киберпреступлений, этот показатель снизился до $2.6 млн.



Несомненно, внедрение подобных систем требует доступа к квалифицированному персоналу, что, по мнению экспертов, в ближайшие годы станет сложной задачей, так как наблюдается нехватка необходимых квалифицированных кадров. Как отмечают эксперты, в 2020 году число незаполненных вакансий в сфере кибербезопасности вырастет: если в 2014 году их число составляло 1 млн, то к 2020 году – 3.5 млн. дефицит квалифицированных кадров в этой области вызывает серьезную озабоченность специалистов.Угрозы, с которыми мы сталкиваемся в интернет-пространстве сегодня, от кражи персональных данных и мошенничества с ними до дезинформации, направленной на то, чтобы изменить общественное мнение, станут еще более серьезными, если не будет достаточно специалистов, которые могли бы справиться с этими рисками.Эксперты отмечают, что необходимо вкладывать много денег в обучение специалистов, которые в дальнейшем могли бы снизить подобные риски. Без этих инвестиций компании и целые сектора рискуют понести огромные финансовые потери.В настоящий момент средние убытки американских компаний, связанные с утечкой данных, составляют $8.19 млн. Среди организаций, которые внедрили автоматизированные системы защиты от киберпреступлений, этот показатель снизился до $2.6 млн.Несомненно, внедрение подобных систем требует доступа к квалифицированному персоналу, что, по мнению экспертов, в ближайшие годы станет сложной задачей, так как наблюдается нехватка необходимых квалифицированных кадров.

5. Растет число атак на транспортные средства и персональные данные



Преступники научились взламывать частные сети через домашние приборы и умные устройства, что связано с отсутствием стандартов безопасности среди производителей и провайдеров услуг.



Автомобили также станут объектом для атак, так как современные автомобили являются носителями большого объема данных. Хакеры могут получить такие данные, как адрес электронной почты, а также получить доступ к персональным данным и даже банковским счетам. Это станет возможным в том числе и благодаря облачному хранению данных.



Хранение и перепродажа больших объемов данных на черном рынке – весьма выгодное занятие для киберпреступников.



Еще одна угроза связана с тем, что преступники могут завладеть контролем над цифровыми устройствами в современных автомобилях, включая беспилотные автомобили.



Это может быть очень опасно, несмотря на то, что такая угроза сегодня кажется маловероятно и весьма отдаленной. Тем не менее, эксперты полагают, что подобные угрозы должны серьезно рассматриваться на законодательном уровне, а также на уровне производителей автомобилей. Даже если оставить за скобками вопрос беспилотных автомобилей, современные автомобили управляются огромными объемами данных. Так, почти каждый автомобиль оснащен разнообразными GPS устройствами, сенсорами, платформами для управления автомобилем, что делает его уязвимым перед атаками хакеров.Преступники научились взламывать частные сети через домашние приборы и умные устройства, что связано с отсутствием стандартов безопасности среди производителей и провайдеров услуг.Автомобили также станут объектом для атак, так как современные автомобили являются носителями большого объема данных. Хакеры могут получить такие данные, как адрес электронной почты, а также получить доступ к персональным данным и даже банковским счетам. Это станет возможным в том числе и благодаря облачному хранению данных.Хранение и перепродажа больших объемов данных на черном рынке – весьма выгодное занятие для киберпреступников.Еще одна угроза связана с тем, что преступники могут завладеть контролем над цифровыми устройствами в современных автомобилях, включая беспилотные автомобили.Это может быть очень опасно, несмотря на то, что такая угроза сегодня кажется маловероятно и весьма отдаленной. Тем не менее, эксперты полагают, что подобные угрозы должны серьезно рассматриваться на законодательном уровне, а также на уровне производителей автомобилей.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Инфраструктура городов все больше зависит от цифрового управления, и хакерские атаки, утечки данных становятся все более частым явлением. Роль кибербезопасности, несомненно, растет с каждым годом.От технологий зависит решение многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни как на персональном, так и на глобальном уровне.Эксперты Forbes назвали пять главных рисков кибербезопасности в 2020 году, о которых должен знать каждый.