Вирус и Moody`s ударили по котировкам в Гонконге

Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением индексов. Беспокойство охватило и материковый Китай.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Гонконгская биржа 21 января открылась падением котировок. В "красную зону" их отправила угроза распространения коронавируса нового типа. Негативно повлияло и решение агентства Moody's понизить кредитный рейтинг Гонконга.На открытии утренней сессии индекс Hang Seng упал на 1,2% до 346 пунктов, а затем снижение ускорилось до 1,6%. В минус ушли 49 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса. В "зеленой зоне" остался лишь китайский фармгигант CSPC Pharmaceutical Group. Однако держатели активов, связанных с производством автомобилей, недвижимостью, страховым сектором, игорным бизнесом в Макао, несут потери.Беспокойство охватило и инвесторов материкового Китая, на фондовых площадках которого также наблюдается отрицательная динамика. Shanghai Composite ушел в минус на 0,57%.Накануне международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Правда, прогноз по рейтингу изменен с "негативного" на "стабильный"."Понижение рейтинга в основном отражает мнение Moody's о том, что институты и эффективность управления в Гонконге ниже, чем предполагалось ранее", - заявили в агентстве​​​.Аналитики Moody's пояснили, что отсутствие реальных планов по решению политических, экономических или социальных проблем жителей Гонконга, которые вышли на первый план в течение последних девяти месяцев, может отражать более слабый внутренний институциональный потенциал Гонконга, чем предполагалось."Стабильный" прогноз отражает прекрасную финансовую устойчивость и соответствующую макроэкономическую стабильность", - добавили в агентстве.Власти Гонконга не согласны с оценкой агентства. "Мы решительно не согласны с оценкой Moody's по поводу текущей ситуации в Гонконге и глубоко разочарованы его решением понизить кредитный рейтинг", - говорится в официальном заявлении местного правительства.