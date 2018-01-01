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      Вирус и Moody`s ударили по котировкам в Гонконге

      05:33Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением индексов. Беспокойство охватило и материковый Китай.

      Гонконгская биржа 21 января открылась падением котировок. В "красную зону" их отправила угроза распространения коронавируса нового типа. Негативно повлияло и решение агентства Moody's понизить кредитный рейтинг Гонконга.

      На открытии утренней сессии индекс Hang Seng упал на 1,2% до 346 пунктов, а затем снижение ускорилось до 1,6%. В минус ушли 49 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса. В "зеленой зоне" остался лишь китайский фармгигант CSPC Pharmaceutical Group. Однако держатели активов, связанных с производством автомобилей, недвижимостью, страховым сектором, игорным бизнесом в Макао, несут потери.

      Беспокойство охватило и инвесторов материкового Китая, на фондовых площадках которого также наблюдается отрицательная динамика. Shanghai Composite ушел в минус на 0,57%.

      Накануне международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Правда, прогноз по рейтингу изменен с "негативного" на "стабильный".

      "Понижение рейтинга в основном отражает мнение Moody's о том, что институты и эффективность управления в Гонконге ниже, чем предполагалось ранее", - заявили в агентстве​​​.

      Аналитики Moody's пояснили, что отсутствие реальных планов по решению политических, экономических или социальных проблем жителей Гонконга, которые вышли на первый план в течение последних девяти месяцев, может отражать более слабый внутренний институциональный потенциал Гонконга, чем предполагалось.

      "Стабильный" прогноз отражает прекрасную финансовую устойчивость и соответствующую макроэкономическую стабильность", - добавили в агентстве.

      Власти Гонконга не согласны с оценкой агентства. "Мы решительно не согласны с оценкой Moody's по поводу текущей ситуации в Гонконге и глубоко разочарованы его решением понизить кредитный рейтинг", - говорится в официальном заявлении местного правительства.

      Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Moody's, Гонконг, Hang Seng, Гонконгская биржа, долгосрочный рейтинг, коронавирус, CSPC Pharmaceutical Group

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