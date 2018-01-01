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      Правительство Гонконга заявило о несогласии с оценкой Moody`s

      06:27Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Накануне агентство понизило долгосрочный рейтинг эмитента.

      Фото: nextvoyage/Pixabay

      "Мы решительно не согласны с оценкой Moody's по поводу текущей ситуации в Гонконге и глубоко разочарованы его решением понизить кредитный рейтинг", - говорится в официальном заявлении правительства Гонконга.

      "Несмотря на то что Гонконг за последние семь месяцев столкнулся с самыми серьезными общественными беспорядками со времени своего возвращения в лоно родины, правительство САР при неизменной поддержке центральных властей КНР твердо придерживалось принципа "одна страна - две системы" и урегулировало ситуацию в соответствии с законом, чтобы обуздать насилие для скорейшего восстановления порядка", - отмечается в заявлении.

      Накануне международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Правда, прогноз по рейтингу изменен с "негативного" на "стабильный".

      "Понижение рейтинга в основном отражает мнение Moody's о том, что институты и эффективность управления в Гонконге ниже, чем предполагалось ранее", - заявили в агентстве​​​.

      Аналитики Moody's пояснили, что отсутствие реальных планов по решению политических, экономических или социальных проблем жителей Гонконга, которые вышли на первый план в течение последних девяти месяцев, может отражать более слабый внутренний институциональный потенциал Гонконга, чем предполагалось.

      "Стабильный" прогноз отражает прекрасную финансовую устойчивость и соответствующую макроэкономическую стабильность", - добавили в агентстве.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", снижение оценки международного агентства оказало серьезное давление на котировки акций на Гонконгской фондовой бирже. В минус ушли 49 из 50 "голубых фишек" индекса Hang Seng. Негатива добавили сообщения об угрозе распространения коронавируса: Китай подтвердил, что он передается от человека к человеку.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Moody's, Гонконг, протесты, массовые беспорядки, долгосрочный рейтинг эмитента

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