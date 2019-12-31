Топ-6 стран по запасам золота в 2020 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

1. США Запасы золота : 8133,5 тонны



Лидером по запасам золота остаются США.



США имеют намного больше золота, чем другие страны в топ-10. Так, запасы США вдвое больше, чем у двух следующих в рейтинге стран. : 8133,5 тонныЛидером по запасам золота остаются США.США имеют намного больше золота, чем другие страны в топ-10. Так, запасы США вдвое больше, чем у двух следующих в рейтинге стран.

2. Германия Запасы золота : 3370 тонн



В 2017 г. Германия начала процесс репатриации золота, стоимость которого составляет миллиарды долларов.



Этот шаг вызвал дискуссии на тему доверия к центральным банкам со стороны общественности.



Часть запасов золота Германии раньше находилась на территории Франции и США. : 3370 тоннВ 2017 г. Германия начала процесс репатриации золота, стоимость которого составляет миллиарды долларов.Этот шаг вызвал дискуссии на тему доверия к центральным банкам со стороны общественности.Часть запасов золота Германии раньше находилась на территории Франции и США.

3. Италия Запасы золота : 2452 тонны



По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и по итогам января-сентября выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 547,5 тонны. : 2452 тонныПо данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и по итогам января-сентября выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 547,5 тонны.

4. Франция Запасы золота : 2436 тонн



По итогам 2019 года ожидается обновление рекорда по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-тилетний рекорд в 651,5 тонны. : 2436 тоннПо итогам 2019 года ожидается обновление рекорда по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-тилетний рекорд в 651,5 тонны.

5. Россия Запасы золота : 2270,56 тонны



Россия в 2019 году увеличила объём резервов монетарного золота до 2270,56 тонны (73 млн унций), сохранив пятое место в рейтинге мировых золотых запасов. Об этом говорится в материалах Центрального банка России.



При этом Россия остается крупнейшим покупателем золота — по оценкам экспертов, в 2019 году на нее пришлось более 20% от всех покупок этого драгоценного металла в резервы стран.



Отмечается, что на пятое место Россия поднялась в 2018 году, потеснив с него Китай. В прошлом году позиция России улучшилась, поскольку Китай наращивал запасы золота меньшими темпами. : 2270,56 тонныРоссия в 2019 году увеличила объём резервов монетарного золота до 2270,56 тонны (73 млн унций), сохранив пятое место в рейтинге мировых золотых запасов. Об этом говорится в материалах Центрального банка России.При этом Россия остается крупнейшим покупателем золота — по оценкам экспертов, в 2019 году на нее пришлось более 20% от всех покупок этого драгоценного металла в резервы стран.Отмечается, что на пятое место Россия поднялась в 2018 году, потеснив с него Китай. В прошлом году позиция России улучшилась, поскольку Китай наращивал запасы золота меньшими темпами.

6. Китай Запасы золота : 1948 тонн



Китай, еще в 2018 году уступивший России пятое место, в ушедшем году также закупил золота меньше — порядка 100 тонн, причем последние три месяца прошли без покупок. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). : 1948 тоннКитай, еще в 2018 году уступивший России пятое место, в ушедшем году также закупил золота меньше — порядка 100 тонн, причем последние три месяца прошли без покупок. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн).

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 6 странах-лидерах по запасам золота в 2020 году.