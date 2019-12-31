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      Топ-6 стран по запасам золота в 2020 году

      06:34Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

      Ниже мы расскажем о 6 странах-лидерах по запасам золота в 2020 году.

      1. США

      Запасы золота: 8133,5 тонны

      Лидером по запасам золота остаются США.

      США имеют намного больше золота, чем другие страны в топ-10. Так, запасы США вдвое больше, чем у двух следующих в рейтинге стран.

      2. Германия

      Запасы золота: 3370 тонн

      В 2017 г. Германия начала процесс репатриации золота, стоимость которого составляет миллиарды долларов.

      Этот шаг вызвал дискуссии на тему доверия к центральным банкам со стороны общественности.

      Часть запасов золота Германии раньше находилась на территории Франции и США.

      3. Италия

      Запасы золота: 2452 тонны

      По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и по итогам января-сентября выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 547,5 тонны.

      4. Франция

      Запасы золота: 2436 тонн

      По итогам 2019 года ожидается обновление рекорда по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-тилетний рекорд в 651,5 тонны.

      5. Россия

      Запасы золота: 2270,56 тонны

      Россия в 2019 году увеличила объём резервов монетарного золота до 2270,56 тонны (73 млн унций), сохранив пятое место в рейтинге мировых золотых запасов. Об этом говорится в материалах Центрального банка России.

      При этом Россия остается крупнейшим покупателем золота — по оценкам экспертов, в 2019 году на нее пришлось более 20% от всех покупок этого драгоценного металла в резервы стран.

      Отмечается, что на пятое место Россия поднялась в 2018 году, потеснив с него Китай. В прошлом году позиция России улучшилась, поскольку Китай наращивал запасы золота меньшими темпами.

      6. Китай

      Запасы золота: 1948 тонн

      Китай, еще в 2018 году уступивший России пятое место, в ушедшем году также закупил золота меньше — порядка 100 тонн, причем последние три месяца прошли без покупок. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн).

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, золото, страны, запасы золота

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