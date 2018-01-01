"Почта России" задумалась о венчурных инвестициях

Госкомпания хочет оценить перспективы создания собственного фонда или участия в существующих фондах.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на сайт госзакупок, организация ищет подрядчика, который займется соответствующей оценкой. Кто именно это будет - определится в начале февраля.Условия договора предполагают, что подрядчик будет консультировать "Почту России" по программе инновационного развития, поиску новых технологий, инвестициям в стартапы и импортозамещению. Стартовая цена договора - 59,8 млн руб."Фонд может стать частью программы инновационного развития "Почты России" до 2024 г.", - отмечает издание.Как пояснили газете в самой госкомпании, заплатить она намерена за разработку двух документов: долгосрочной программы развития и программы инновационного развития."Их создание является обязательным для стратегических открытых акционерных обществ и ФГУПов и открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%", - сообщил представитель "Почты России".