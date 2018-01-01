Макрон сдался? Сбор цифрового налога отложен

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Фото: GONZALO FUENTES/EPA-EFE
Рубрики: Европа, США и Канада
Метки: США, Франция, пошлины, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, цифровой налог
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