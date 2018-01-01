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      Макрон сдался? Сбор цифрового налога отложен

      06:41Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". По информации WSJ, решение было принято после воскресного разговора президента Франции с американским коллегой Дональдом Трампом.

      Фото: GONZALO FUENTES/EPA-EFE

      Со ссылкой на официальные лица США издание сообщает, что после этой беседы Эммануэль Макрон согласился отложить сбор цифрового налога во Франции до конца 2020 г.

      По информации Wall Street Journal, взамен Дональд Трамп пообещал не вводить торговые пошлины на французские товары​ Как сообщили источники газеты из числа официальных лиц Франции, Париж теперь планирует достичь международного соглашения по цифровому налогообложению к концу текущего года.

      Издание отмечает, что консультации по международной налоговой сделки продолжат на полях экономического форума в Давосе министры финансов Франции и США.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в июле 2019 г. французский парламент принял закон о 3%-м налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот шаг стал причиной серьезного разлада с Вашингтоном, пригрозившим ввести ответные пошлины на французские товары.

      При этом в августе Макрон заявил, что Париж и Вашингтон договорились, что как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: США, Франция, пошлины, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, цифровой налог

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