ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В ООН дали неутешительный прогноз по глобальной безработице

      06:47Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Международная организация труда при Организации Объединенных Наций сообщила о том, что во всем мире не работают совсем или частично заняты почти полмиллиарда человек.

      Фото: Pixabay

      Как сообщает AFP со ссылкой на данные МОТ, сейчас в мире более 470 млн человек либо безработные, либо являются частично занятыми. Это 13% от мировой рабочей силы. Организация отмечает, что уровень безработицы в глобальном масштабе остается относительно стабильным на протяжении большей части прошлого десятилетия. Тем не менее в МОТ отметили, что именно отсутствие доступа к достойным рабочим местам способствует социальным беспорядкам.

      При этом эксперты ожидают, что по мере замедления экономики число рабочих мест будет сокращаться и общее число безработных соответственно будет расти. В организации ожидают, что в 2020 г. число официально зарегистрированных безработных вырастет до 190,5 млн против 188 млн в 2019 г.

      Частично занятых в мире насчитывается около 285 млн человек. Предполагается, что эти люди либо работают меньше, чем хотят, либо отказались от поиска работы, или не имеют доступа к рынку труда.

      Согласно прогнозу исследовательской компании Oxford Economics, озвученному в 2019 г., всего через 10 лет около 20 млн нынешних рабочих мест в промпроизводстве могут быть заняты роботами. Речь идет о 8,5% всего мирового рынка труда в этом секторе.

      В компании отмечают, что с 2000 г. количество используемых роботов во всем мире выросло втрое до 2,25 млн. Параллельно роботизация и автоматизация сократили примерно 1,7 млн рабочих мест в промышленности по всему миру: около 400 тыс. в Европе, 260 тыс. в США и 550 тыс. в Китае.

      Рубрики: Статистика, Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: безработица, ООН, МОТ, Oxford Economics, роботизация, частичная занятость

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить