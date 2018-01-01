В ООН дали неутешительный прогноз по глобальной безработице

Международная организация труда при Организации Объединенных Наций сообщила о том, что во всем мире не работают совсем или частично заняты почти полмиллиарда человек.

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Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Как сообщает AFP со ссылкой на данные МОТ, сейчас в мире более 470 млн человек либо безработные, либо являются частично занятыми. Это 13% от мировой рабочей силы. Организация отмечает, что уровень безработицы в глобальном масштабе остается относительно стабильным на протяжении большей части прошлого десятилетия. Тем не менее в МОТ отметили, что именно отсутствие доступа к достойным рабочим местам способствует социальным беспорядкам.При этом эксперты ожидают, что по мере замедления экономики число рабочих мест будет сокращаться и общее число безработных соответственно будет расти. В организации ожидают, что в 2020 г. число официально зарегистрированных безработных вырастет до 190,5 млн против 188 млн в 2019 г.Частично занятых в мире насчитывается около 285 млн человек. Предполагается, что эти люди либо работают меньше, чем хотят, либо отказались от поиска работы, или не имеют доступа к рынку труда.Согласно прогнозу исследовательской компании Oxford Economics, озвученному в 2019 г., всего через 10 лет около 20 млн нынешних рабочих мест в промпроизводстве могут быть заняты роботами. Речь идет о 8,5% всего мирового рынка труда в этом секторе.В компании отмечают, что с 2000 г. количество используемых роботов во всем мире выросло втрое до 2,25 млн. Параллельно роботизация и автоматизация сократили примерно 1,7 млн рабочих мест в промышленности по всему миру: около 400 тыс. в Европе, 260 тыс. в США и 550 тыс. в Китае.