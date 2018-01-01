7 стран Европы, в которых зафиксированы вспышки птичьего гриппа в 2020 году

В странах Восточной Европы наблюдаются вспышки птичьего гриппа. Эксперты отмечают, что обнаруженный подтип вируса H5N8 не опасен для людей, поэтому употреблять продукты из домашней птицы безопасно.

1. Украина



Почти 5 тыс. домашних птиц пало в одном хозяйстве в Винницкой области Украины из-за птичьего гриппа, говорится в сообщении Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).



По данным OIE, вспышка птичьего гриппа в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области началась 18 января.



У птиц был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. По имеющейся информации, были заражены и впоследствии скончались 4,86 тыс. птиц, тогда как общее число тех, кто мог заразиться, составляет 98 тыс. особей в том же хозяйстве.



Среди предпринятых из-за заболевания мер - введение карантина, осуществление дезинфекции, обследование живой и павшей птицы. Также возможно введение санитарного забоя. Украина сообщила о вспышке высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5 на одной из ферм, ставшей первой почти за три года, сообщила в понедельник Всемирная организация охраны здоровья животных (ВООЗЖ).Почти 5 тыс. домашних птиц пало в одном хозяйстве в Винницкой области Украины из-за птичьего гриппа, говорится в сообщении Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).По данным OIE, вспышка птичьего гриппа в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области началась 18 января.У птиц был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. По имеющейся информации, были заражены и впоследствии скончались 4,86 тыс. птиц, тогда как общее число тех, кто мог заразиться, составляет 98 тыс. особей в том же хозяйстве.Среди предпринятых из-за заболевания мер - введение карантина, осуществление дезинфекции, обследование живой и павшей птицы. Также возможно введение санитарного забоя.

2. Словакия



Десять дней назад вспышка болезни была зафиксирована в селе Збеги в районе Трнавы. Ветеринары установили, что заражение вирусом произошло от перелетных птиц.



Уничтожению подлежат особи домашней птицы, которые содержатся на ферме, где выявлен очаг птичьего гриппа. В радиусе 3 км от нее установлена зона ветеринарного карантина. Введен, в частности, запрет на вывоз из этой зоны тушек и живой домашней птицы. Второй очаг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8) зафиксирован на западе Словакии, в районе расположенного в 60 км севернее Братиславы города Трнава. Птичий грипп стал причиной падежа домашней птицы на одной из небольших частных ферм в селе Цифер близ Трнавы.Десять дней назад вспышка болезни была зафиксирована в селе Збеги в районе Трнавы. Ветеринары установили, что заражение вирусом произошло от перелетных птиц.Уничтожению подлежат особи домашней птицы, которые содержатся на ферме, где выявлен очаг птичьего гриппа. В радиусе 3 км от нее установлена зона ветеринарного карантина. Введен, в частности, запрет на вывоз из этой зоны тушек и живой домашней птицы.

3. Польша



По данным Польской ассоциации животноводов и птицеводов, риск заражения существует для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от первых ферм, охваченных вспышкой.



Роспотребнадзор рекомендовал находящимся в Польше российским туристам избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в связи со вспышкой птичьего гриппа в этой стране. Согласно Международному эпизоотическому бюро 30 декабря 2019 г. на ферме в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши был обнаружен вирус A(H5N8). В рамках реагирования на вспышку опасной болезни был произведен забой содержавшихся на ферме 12 089 индеек.По данным Польской ассоциации животноводов и птицеводов, риск заражения существует для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от первых ферм, охваченных вспышкой.Роспотребнадзор рекомендовал находящимся в Польше российским туристам избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в связи со вспышкой птичьего гриппа в этой стране.

4. Германия



В сообщении министерства сельского хозяйства говорится о том, что вирус патогенный штамм вируса был обнаружен у дикой птицы, при этом фермерские хозяйства не пострадали.



Отмечается, что вирус был обнаружен у дикого гуся недалеко от границы с Польшей. Вспышка птичьего гриппа H5N8 была подтверждена в Восточной Германии, недалеко от Браденбурга.В сообщении министерства сельского хозяйства говорится о том, что вирус патогенный штамм вируса был обнаружен у дикой птицы, при этом фермерские хозяйства не пострадали.Отмечается, что вирус был обнаружен у дикого гуся недалеко от границы с Польшей.

5. Венгрия



По данным СМИ, на птицефабрике в городе Ач уничтожат 53,5 тыс. индюшек. На Востоке Венгрии в городе Летавертеш на убой отправят 115 тыс. уток. Власти Венгрии заявили, что фермеры получат компенсацию.



В Национальном бюро по безопасности пищевой цепи Венгрии предположили, что утки были заражены дикими птицами с близлежащего озера. Главный ветеринарный врач страны потребовал, чтобы всех сельскохозяйственных птиц держали в закрытых помещениях. Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8 обнаружен на двух крупных птицеводческих предприятиях в Венгрии. Одна из вспышек зафиксирована на большой ферме индеек в городе Ач, другая – на утиной ферме в городе Летавертеш.По данным СМИ, на птицефабрике в городе Ач уничтожат 53,5 тыс. индюшек. На Востоке Венгрии в городе Летавертеш на убой отправят 115 тыс. уток. Власти Венгрии заявили, что фермеры получат компенсацию.В Национальном бюро по безопасности пищевой цепи Венгрии предположили, что утки были заражены дикими птицами с близлежащего озера. Главный ветеринарный врач страны потребовал, чтобы всех сельскохозяйственных птиц держали в закрытых помещениях.

6. Чехия



Местные домашние птицы заразились, судя по всему, от их диких сородичей.



Этот вид вируса смертелен для птиц, но случаи его переноса на человека до сих пор не зафиксированы. Ветеринары предпринимают меры для ограничения очага заражения. Вирус птичьего гриппа H5N8 обнаружили в деревне Штепанов-над-Свраткоу на востоке Чехии. Об этом сообщило Государственное ветеринарное управление.Местные домашние птицы заразились, судя по всему, от их диких сородичей.Этот вид вируса смертелен для птиц, но случаи его переноса на человека до сих пор не зафиксированы. Ветеринары предпринимают меры для ограничения очага заражения.

7. Румыния



Сообщается, что заражены куры. Вокруг фермы инспекторы ANSVSA создали зону профилактики. Эксперты ведомства уточнили, что вспышка болезни не представляет угрозы для здоровья человека.



Стоит отметить, что птичий грипп наносит урон сельскому хозяйству, поскольку вспышка приводит к вынужденному убою птиц в зоне заражения. По информации Национального органа санитарной ветеринарии и пищевой безопасности Румынии (ANSVSA), вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлена 13 января на промышленной ферме в северном графстве Марамуреш.Сообщается, что заражены куры. Вокруг фермы инспекторы ANSVSA создали зону профилактики. Эксперты ведомства уточнили, что вспышка болезни не представляет угрозы для здоровья человека.Стоит отметить, что птичий грипп наносит урон сельскому хозяйству, поскольку вспышка приводит к вынужденному убою птиц в зоне заражения.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о странах Европы, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа в этом году.