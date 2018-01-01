Помпео заявил, что США работают над сменой власти в Венесуэле

При этом американский госсекретарь привел в пример развал СССР как подтверждение действенности стратегии Вашингтона.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".По словам главы американского Госдепа, США строят совместные планы с союзниками и партнерами в мировом масштабе по смене режима в Венесуэле."Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы - странами всего мира, чтобы добиться этого результата", - заявил Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV.Госсекретарь США отметил, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия "работает фундаментально" и Вашингтон намерен и дальше действовать в том же направлении."То, что мы сделали, - это укрепили венесуэльский народ. Мы ясно дали ему понять, что мир стоит на его стороне(...). Сегодня почти пять десятков стран признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, и мы ввели жесткие санкции против режима, что затрудняет нанесение им дальнейшего ущерба народу", - отметил Помпео, добавив, что "предстоит еще много работы", но США "продолжают работать над проектом"."В конечном счете мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее", - резюмировал глава американского внешнеполитического ведомства. Причем, чтобы подтвердить правильность выработанной Вашингтоном стратегии, Помпео привел в пример развал СССР."Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало", - отметил глава Госдепа.При этом на вопрос о готовности США откликнуться на призыв президента Венесуэлы о прямых переговорах между двумя странами, Помпео посоветовал Николасу Мадуро "просто вести переговоры с собственным народом, народом, который он погубил".