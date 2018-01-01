Лагард готовится к модернизации ЕЦБ

Кристин Лагард готовится отличиться в качестве президента Европейского центробанка, проведя самый масштабный в истории регулятора пересмотр стратегии.

Мандат ЕЦБ ЕЦБ образован 1 июля 1998 г. В его штат входят представители всех государств-членов ЕС. Основным мандатом является поддержании ценовой и финансовой стабильности еврозоны. Также ЕЦБ стремится соблюдать равновесие между инфляцией и экономическим ростом. ЕЦБ образован 1 июля 1998 г. В его штат входят представители всех государств-членов ЕС. Основным мандатом является поддержании ценовой и финансовой стабильности еврозоны. Также ЕЦБ стремится соблюдать равновесие между инфляцией и экономическим ростом.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".В четверг новый глава ЕЦБ попросит коллег дать отмашку пересмотру стратегии - процессу, который будет продолжаться год и может привести к изменению ориентира по инфляции, последний раз обсуждавшемуся в 2003 г.В рамках этого процесса также будут рассмотрены такие проблемы нового десятилетия, как неравенство, технологии и изменение климата, пишет Bloomberg.У ЕЦБ большие планы, и некоторые аналитики опасаются, что они вызовут нереалистичные ожидания, связанные с возможностями центробанка.Чиновники до сих пор толком не смогли добиться ускорения инфляции, несмотря на масштабные многолетние монетарные стимулы, и они опасаются, что новые цели отвлекут ЕЦБ от основного мандата.С точки зрения Лагард, бывшего политика, а не экономиста, ЕЦБ запоздал с пересмотром стратегии. Радикальные меры политики, такие как отрицательные процентные ставки и выкуп активов, чрезвычайно непопулярны в некоторых странах.Инструменты политики могут быть пересмотрены, хотя сигналов к этому откровенно немного. ЕЦБ в настоящее время полагается на отрицательные ставки, количественное смягчение и долгосрочные кредиты банкам. Лагард признает их побочные эффекты, но в целом защищает эти инструменты, хотя и не всегда с энтузиазмом.Параметры пересмотра еще не определены, но Лагард и некоторые из ее коллег уже высказали свои пожелания. Совет управляющих проведет двухдневное заседание раньше обычного, чтобы выгадать себе больше времени, и ужин 25 чиновников в среду может оказаться особенно оживленным.Большинство чиновников согласны с тем, что для начала следует понять, почему инфляция упорно держится на низком уровне.При этом большинство развитых стран сталкиваются с аналогичными трудностями, и среди возможных причин аналитики выделяют глобализацию, технологии и ослабление трудовых норм. Неясно, сколько еще объяснений может появиться в ходе дискуссий в ЕЦБ.Европейский регулятор сможет свериться с Федеральной резервной системой, начавшей пересмотр своей политики в начале 2019 г. и планирующей опубликовать заключение в этом году.