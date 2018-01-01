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      Австралийский бизнес ожидает ущерб от изменения климата

      08:41Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". 81% австралийских бизнес-лидеров считают, что изменение климата нанесет ущерб их компании, показал опрос, проведенный Deloitte. Это самый высокий показатель среди 19 стран, охваченных исследованием, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/DAVID MARIUZ

      Доля лидеров бизнеса, опасающихся последствий изменения климата, в Австралии значительно выше, чем в среднем по миру (48%).

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      "Компании должны продемонстрировать инвесторам, что они предпринимают надлежащие шаги для снижения своей подверженности риску", - заявил Роберт Хиллард, директор по стратегии и инновациям в Deloitte Australia.

      Австралия в течение нескольких месяцев боролась с пожарами по всему восточному побережью страны, в результате которых погибли 29 человек и миллионы животных, было разрушено более 2500 домов и выжжена территория, примерно равная одной трети площади Германии. Лесные пожары распространены в Австралии, но в этот раз сезон начался гораздо раньше, чем обычно.

      Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подвергается шквалу критики за то, как его правительство справляется с кризисом. В понедельник Моррисон увеличил финансирование на случай чрезвычайных ситуаций для малых предприятий, пострадавших от лесных пожаров. Между тем, растущие расходы, вызванные пожарами, ставят под сомнение способность правительства обеспечить обещанный профицит бюджета.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по оценкам банка Westpac, одного из крупнейших в Австралии, прямые убытки экономики от лесных пожаров составят $3,5 млрд, или 0,2-0,5% от экономического роста страны.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Австралия, пожары, изменение климата, Скотт Моррисон

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