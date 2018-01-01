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      Сможет ли Уолл-стрит покорить Китай?

      09:04Распечатать

      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Открытие финансовых рынков Китая может оказаться классическим примером того, как нужно быть осторожным в своих желаниях.

      Возможность пробиться на рынки второй крупнейшей экономики мира заставляет такие компании, как Goldman Sachs и JPMorgan Chase, серьезно изучать экспансию, которая, по некоторым оценкам, может принести Китаю инвестиции в размере $1 трлн, пишет Bloomberg.

      Планы открыть рынок оборотом $45 трлн получили развитие на прошлой неделе, когда Пекин сообщил, что ускорит приход в страну дилерских компаний, рейтинговых агентств и платежных систем в рамках обязательств по торговой сделке с США.

      Однако реализации планов банков и компаний сферы финансовых услуг США по-прежнему мешает целый ряд проблем.

      Китай - родина четырех крупнейших по размеру активов банков мира, крупнейшей финансово-технологической компании и других опасных конкурентов.

      Жестко контролируемая система страны непрозрачна и субъективна, когда речь идет о предоставлении лицензий, а нормы регулирования тяжелы в исполнении. Наем сотрудников также представляет трудность, поскольку опытный местный управленческий персонал часто предпочитает подконтрольные государству компании.

      "Иностранным компаниям будет трудно добиться успеха, учитывая, насколько крепки позиции лидеров рынка", - отмечает Ник Марро из Economist Intelligence Unit.

      Кроме того, в китайском финансовом секторе очень высокая конкуренция. На этом рынке работают более 130 брокерских компаний, тысячи финансируемых государством кредиторов, крупные страховые конгломераты и крупные фирмы, занимающиеся финансовыми технологиями, с укоренившейся клиентской базой.

      Вашингтон и Пекин подписали первую часть торгового соглашения. В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд.

      "Промышленно-коммерческий банк Китая" - крупнейший - имеет более 600 млн розничных клиентов.

      Наглядным примером может служить коммерческий банкинг. После десятилетий ограниченного открытия иностранные кредиторы с удивлением осознали, что их доля на рынке упала до 1,3% в 2017 г. с 2,4% десять лет назад.

      Многих это подтолкнуло к сокращению филиалов. По состоянию на апрель прошлого года у Citigroup, например, было 25 торговых точек в Китае, что вдвое меньше, чем в конце 2015 г., в то время как HSBC понес убытки в розничной банковской системе и управлении активами в Китае в 2018 г. по сравнению с годом ранее.

      На рынке управления активами картина вряд ли будет лучше. Так, с момента своего открытия три года назад BlackRock, Man Group и еще 20 компаний, имеющих лицензии на управление капиталом состоятельных клиентов, управляют лишь 0,2% от общего объема рынка размером 2,5 трлн юаней.

      Кроме того, китайские регуляторы часто затягивают процесс одобрения тех или иных сделок, могут отклонить заявку без объяснения причины и так далее.

      Правда, нужно отметить, что в рамках торговой сделки они обещали ускорить процесс и вести переговоры с американскими компаниями наравне с китайскими. Как это будет работать на деле - покажет время.

      Рубрики: Финансы, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия, Будущее

      Метки: США, Китай, банки, Уолл-стрит, управление активами, торговая сделка

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