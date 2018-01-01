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      Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли максимальными темпами за два года в 2019 году

      11:53Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2019 г. продемонстрировали максимальный рост за два года, в то время как исходящие инвестиции сократились, сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства коммерции КНР.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 5,8% до 941,5 млрд юаней ($136,71 млрд). Это максимальное увеличение с 2017 г., когда был зафиксирован рост на 7,9% в юаневом выражении.

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      Китай остается вторым по величине получателем прямых иностранных инвестиций в мире, заявил заместитель министра коммерции Цянь Кэмин на брифинге в Пекине.

      Между тем, прямые иностранные инвестиции Китая в 2019 г. сократились на 8,2% до $110,6 млрд, сообщил Цянь.

      По его словам, инвестиции в размере $15 млрд, составляющие 13,6% от общего объема, были направлены в страны, расположенные вдоль "Одного пояса - одного пути".

      Эта инициатива, запущенная Китаем в 2013 г., призвана соединить страны Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока сетью портов, дорог, аэропортов, трубопроводов и других инфраструктурных проектов.

      Инвестиции китайских компаний резко сократились, с тех пор как Пекин ужесточил контроль за движением капитала в 2016 г.

      В юаневом выражении общий объем прямых иностранных инвестиций Китая в 2019 г. сократился на 6% до 807,95 млрд юаней.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, инвестиции, прямые иностранные инвестиции

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