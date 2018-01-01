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      Китай заявил, что закупки американской сельхозпродукции не повлияют на импорт из других стран

      11:06Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции не повлияют на его импорт из других стран, заявил представитель Министерства коммерции КНР. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      Китай приветствует выход конкурентоспособной американской продукции на свои рынки и надеется, что США смогут создать условия для облегчения экспорта в Китай, сказал Ли Синьцзянь на пресс-конференции.

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      Китай будет расширять импорт исходя из рыночных условий и в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, добавил Ли.

      Как сообщали "Вести.Экономика", США и Китай 15 января подписали торговое соглашение первой фазы. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

      В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 г., - уровень, взятый за базу. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

      Однако остаются вопросы о том, может ли Китай удвоить закупки американской сельхозпродукции примерно с $20 млрд в 2016 г., до начала торговой войны, до $40 млрд, как заявляют в администрация президента США Дональда Трампа.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, сельхозпродукция, торговая сделка

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